7 мая 2020 года Предстоятели Христианских Церквей на Святой Земле, в числе которых Патриарх Иерусалимский Феофил III, Апостольский администратор Латинского Патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, а также Хранитель Святой Земли отец Франческо Паттон, опубликовали общее заявление, в котором выразили тревогу в связи с односторонним захватом Израилем земель Западного берега реки Иордан, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Fides.

«Совет Патриархов и Глав Церквей Святой Земли рассматривает эти односторонние планы аннексии земель с величайшей обеспокоенностью и призывает государство Израиль воздержаться от подобных односторонних шагов, которые могут привести к потере последней надежды на успех мирного процесса», — говорится в документе.

Совет патриархов «призывает Соединенные Штаты Америки, Российскую Федерацию, Европейский союз и Организацию Объединенных Наций воспрепятствовать этим односторонним планам аннексии путём целенаправленной и поэтапной мирной инициативы, в соответствии с международным правом и резолюциями Организации Объединенных Наций, с тем, чтобы гарантировать всеобъемлющий, справедливый и длительный мир в этой части мира, которую три Авраамические церкви считают Святой».

В своем заявлении Патриархи и главы Церквей Святой Земли также обращаются с призывом к Организации освобождения Палестины (ООП), называя её «единственным законным представителем палестинского народа в вопросах урегулирования его внутренних споров, а также любых иных конфликтов с другими группами ради формирования единого фронта в борьбе за урегулирование конфликта, достижение мира и создание жизнеспособного государства, основанного на плюрализме и демократических ценностях».

Следует напомнить, что проект урегулирования палестино-израильского конфликта, выдвинутый США 28 января, который президент Дональд Трамп громко назвал «планом столетия», дал возможность Израилю распространить свой суверенитет на поселения, разбросанные по всему Западному берегу — при условии замораживания строительства новых поселений на арабских территориях на четыре года. Однако уже в феврале, в разгар своей новой избирательной кампании, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в ключевых районах Восточного Иерусалима будет построено более 5 тысяч новых домов для израильских поселенцев, а именно в районах Хар Хом и Гиват Хаматос. Оба района расположены по границе палестинских районов Западного берега с Восточным Иерусалимом.

Таким образом, евреи не собираются останавливать свою агрессивную поселенческую политику и продолжить силовой захват всё новых и новых земель.

Русская линия