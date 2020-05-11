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Сводка новостей от 11 мая 2020

Израиль продолжает активную аннексию земель на Ближнем Востоке
Предстоятели Христианских Церквей на Святой Земле крайне обеспокоены односторонними действиями евреев, которые торпедируют любые мирные переговоры…

Главы Христианских Церквей на Святой Земле7 мая 2020 года Предстоятели Христианских Церквей на Святой Земле, в числе которых Патриарх Иерусалимский Феофил III, Апостольский администратор Латинского Патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, а также Хранитель Святой Земли отец Франческо Паттон, опубликовали общее заявление, в котором выразили тревогу в связи с односторонним захватом Израилем земель Западного берега реки Иордан, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Fides.

«Совет Патриархов и Глав Церквей Святой Земли рассматривает эти односторонние планы аннексии земель с величайшей обеспокоенностью и призывает государство Израиль воздержаться от подобных односторонних шагов, которые могут привести к потере последней надежды на успех мирного процесса», — говорится в документе.

Совет патриархов «призывает Соединенные Штаты Америки, Российскую Федерацию, Европейский союз и Организацию Объединенных Наций воспрепятствовать этим односторонним планам аннексии путём целенаправленной и поэтапной мирной инициативы, в соответствии с международным правом и резолюциями Организации Объединенных Наций, с тем, чтобы гарантировать всеобъемлющий, справедливый и длительный мир в этой части мира, которую три Авраамические церкви считают Святой».

В своем заявлении Патриархи и главы Церквей Святой Земли также обращаются с призывом к Организации освобождения Палестины (ООП), называя её «единственным законным представителем палестинского народа в вопросах урегулирования его внутренних споров, а также любых иных конфликтов с другими группами ради формирования единого фронта в борьбе за урегулирование конфликта, достижение мира и создание жизнеспособного государства, основанного на плюрализме и демократических ценностях».

Следует напомнить, что проект урегулирования палестино-израильского конфликта, выдвинутый США 28 января, который президент Дональд Трамп громко назвал «планом столетия», дал возможность Израилю распространить свой суверенитет на поселения, разбросанные по всему Западному берегу — при условии замораживания строительства новых поселений на арабских территориях на четыре года. Однако уже в феврале, в разгар своей новой избирательной кампании, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в ключевых районах Восточного Иерусалима будет построено более 5 тысяч новых домов для израильских поселенцев, а именно в районах Хар Хом и Гиват Хаматос. Оба района расположены по границе палестинских районов Западного берега с Восточным Иерусалимом.

Таким образом, евреи не собираются останавливать свою агрессивную поселенческую политику и продолжить силовой захват всё новых и новых земель.

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Израиль продолжает активную аннексию земель на Ближнем Востоке
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