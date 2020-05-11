В целом Президент заявил, что период нерабочих дней в России подошёл к концу, но ограничения будут сниматься постепенно и в каждом регионе по-своему…

Президент России Владимир Путин в четвёртый раз за последние дни выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции и, объявив в целом нерабочие дни законченными, предложил новые меры для безопасности граждан и поддержки экономики, сообщает РИА Новости.

«Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель. Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счёт этого мы получили ресурс времени, который использовали прежде всего для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации», — сказал президент.

По словам главы государства, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментным он не будет. Так, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей завершается, однако опасность COVID-19 сохраняется, поэтому борьба с эпидемией продолжается.

В связи с этим режим повышенной готовности сохраняется для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями; массовые мероприятия исключены.

Кроме того, для ряда регионов запреты пока остаются. Полномочия их глав в связи с коронавирусом продлеваются: они могут в зависимости от ситуации смягчать или ужесточать ограничения.

Для поддержки граждан и экономики Владимир Путин заявил, что:

— для соцработников с 15 апреля по 15 июля установят специальную федеральную доплату;

— для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену; если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, — 60 тысяч;

— все государственные и муниципальные органы власти, а также предприятия «непрерывного цикла» продолжают работу;

— с 12 мая необходимо создать условия для восстановления базовых отраслей экономики (связь, энергетика, сельское хозяйство, промышленность и строительство);

— нуждающиеся семьи с детьми (чей доход ниже прожиточного минимума) смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребёнка уже в июне сразу за полгода;

— с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребёнка с 3 до 15 лет включительно;

— минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 6751 рубля (для неработающих граждан, в том числе студентов);

— устанавливаются ежемесячные выплаты для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей;

— по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка направят семьям, где родители временно потеряли работу;

— полностью будут списаны налоги и страховые взносы для ИП, малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, а также социально ориентированных НКО за II квартал, кроме НДС;

— с 1 июня запускается специальная кредитная программа поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях, а также социально ориентированных НКО;

— если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут;

— если занятость в компании сохранится на уровне не ниже 80% от штатной численности, то спишут половину кредита и процентов по нему;

— ставка по новым кредитам для поддержки занятости на предприятии составит два процента, платить ежемесячно не надо;

— объем кредита для компаний будет рассчитываться по формуле: один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения — 1 апреля 2021 года;

— предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат зарплат;

— самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме;

— самозанятые получат так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственных средств;

— ИП предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы;

— будет проведена докапитализация микрофинансовых организаций и направлены на эти цели 12 миллиардов рублей.

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