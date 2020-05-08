9 мая в Минске пройдёт Парад Победы, а на Украине во всех храмах УПЦ состоятся заупокойные богослужения…

В Москве много готовились к тому, чтобы достойно отпраздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и, надо сказать, успели потратить на подготовку торжеств немалые средства. Однако из-за коронавируса президент России Владимир Путин, который в последнее время общается с членами правительства только по удалёнке, предложил россиянам вместо парада Победы поучаствовать в довольно странной акции — пении песен военных лет на балконе.

В то, что Путин отменит торжества 9 мая и поддержит «виртуальные торжества», верилось с трудом, но теперь это факт. Коронавирус, что называется, расставил всё по своим местам.

А вот кто удивил, так это президент союзной России Белоруссии Александр Лукашенко, который, несмотря на коронавирус, повёл себя куда более достойно, чем российские власти. Завтра, к примеру, в Минске пройдёт Парад Победы. По выражению Лукашенко, он просто не имел права отбирать у народа такой праздник. Более того, Александр Лукашенко подчеркнул, что отмена парада для него означала бы признание в своей трусости. А он не из таких.

Конечно, не трудно понять, что данные слава Лукашенко косвенным образом обращены и к Владимиру Путину, но что удивительно, Кремль в последнее время обличает не только Белоруссия, но и Украина.

Так, 9 мая 2020 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви пройдут заупокойные богослужения в память по усопшим во Второй мировой войне и молебны о защитниках Отечества, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Богослужения будут совершаться в 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне. Соответствующий циркуляр Киевской Митрополии был направлен всем епархиальным Преосвященным архиереям Украинской Православной Церкви.

Храмы же Русской Православной Церкви 9 мая 2020 года в России продолжат оставаться в большинстве своём закрыты для прихожан, и даже прийти поставить свечку об упокоении своих родственников россияне в День Победы не смогут.

Вот так по-разному будут отмечать 9 мая Россия, Украина и Белоруссия. И надо сказать, нам есть о чём задуматься в данном случае.

Русская линия