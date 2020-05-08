Состояние отца Димитрия врачи оценивают как стабильное, но чем на самом деле болен священник, не сообщается…

Председатель Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на окружение священника. Состояние отца Димитрия врачи оценивают как стабильное, но чем на самом деле болен священник не сообщается.

Известно, что отец Димитрий недавно перенёс операцию. Кроме того, ему 69 лет, так что батюшка относится к группе риска по коронавирусу.

На днях с коронавирусом были госпитализированы несколько известных православных клириков Москвы — протоиереи Александр Шаргунов, Владислав Свешников и Николай Кречетов. В апреле от пневмонии умерли духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев, настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин, епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

Сам отец Димитрий 3 мая после Литургии назвал нынешнюю пандемию «чрезвычайно полезным явлением». По его оценке, с тех пор, как началась пандемия, «эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтёрство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».

Что касается кончины заразившихся коронавирусом, в том числе врачей и священников, то, по его словам, «эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм». Он напомнил, что отцы Церкви называли здоровье Божьим даром, а болезнь — «даром бесценным». Только терпя болезнь, человек обретает важное качество души — терпение, которое отец Димитрий назвал главным фундаментом всех добродетелей.

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