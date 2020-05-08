Настоятель храма мученицы Татианы при МГУ заявил, что уже сейчас многим храмам нечем платить служащим, а если карантин продлят, у Церкви накопятся многомиллионные долги…

Русская Православная Церковь серьёзно пострадает от решения церковных и светских властей закрыть храмы для прихожан, и это уже в самое ближайшее время почувствуют все в Московской Патриархии, заявил РИА Новости настоятель столичного храма мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

«Бюджет во всех храмах, где есть строгий карантин, „подвис“. Прихожане переводят деньги, но их не хватает даже на зарплату сотрудникам. Явно будут проблемы со взносами храмов в епархиальные управления и Московскую Патриархию. А это средства для учебных заведений, культурных, издательских и научных проектов», — сказал он.

По его словам, больше всего от сокращения доходов пострадают сельские храмы и те, которые строят или реставрируют, а также храмы за границей, потому что большую их часть содержат на средства из России.

Говоря о ситуации в храме мученицы Татианы при МГУ, который расположен в минуте ходьбы от Московского Кремля, настоятель заявил, что ему скоро будет нечем платить зарплату сотрудникам.

«У нас „сезонный“ храм: летом горожане разъезжаются, и поступлений нет. Поэтому во время Великого поста мы делаем накопления в фонд зарплаты для „худых“ летних месяцев. Мы не сделали этих накоплений, а те, что были сделаны за Рождественский пост, уже потратили», — сказал Вигилянский.

Священник уверен, что если будет продлён карантин, штатных сотрудников придётся переводить на полставки, несмотря на то, что храм — их основное место работы. Это коснётся работников книжной и сувенирной лавок, издательства, певческой школы, уборщиц, ведь «храм большой — занято много людей».

«Мы еле разобрались с зарплатами сейчас, а в будущем не сможем платить. Также речь и о коммунальных платежах. Поэтому крах будет ощущаться летом и в первые дни осени, когда у нас накопятся миллионные долги», — подытожил настоятель.

Стоит отметить, что приблизительно такое же положение дел складывается практически у всех россиян, которые открыли своё дело, а теперь вынуждены простаивать. Если власти не откажутся от жёстких ограничений, то всех нас ждут крайне непростые времена. И причина их отнюдь не в эпидемии, а в чрезмерных и бездумных мерах чиновников.

Русская линия