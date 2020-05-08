Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл потребовал убрать мозаичное изображение Сталина из главного храма Вооружённых сил России в Москве, тем самым поставив окончательную точку в дискуссии, которая началась в связи публикацией изображения этой мозаики в СМИ.

О том, что Его Святейшество принял такое решение стало известно из благодарственного письма управляющего Архиепископией православных церквей русской традиции в Западной Европе митрополита Дубнинского Иоанна, которое он направил на имя Патриарха Кирилла 4 мая 2020 года. Фотокопия письма была опубликована на сайте Credo.Ru.

В документе владыка Иоанн пишет, что с «благодарностью, радостью и признательностью мы узнали о Вашем решении запретить изображение Сталина на мозаике, среди солдат, отдавших свою жизнь за Россию».

В связи с этим глава Русского Экзархата в Западной Европе поблагодарил Патриарха Кирилла за это мудрое решение. «Действительно, ваше Смелое решение позволяет нам ясно ответить тем, кто упрекал нас за присоединение к Московскому Патриархату, что наша Церковь-Мать свободна и что наш Патриарх Кирилл ведёт свою паству согласно воле Божьей».

«Ваше Святейшество, Вы можете верить, что мы поддерживаем Вас в это трудное время нашими молитвами и нашей любовью», — заключил митрополит Иоанн.

Русская линия