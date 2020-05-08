Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает систему штрафов, введённую в Москве за нарушение самоизоляции, незаконной и угрожающей основам государственности…

В Госдуме и, в частности, в «Единой России» крайне обеспокоены тем, что на фоне коронавируса московские чиновники совершенно позабыли о законности своих действий и используют систему штрафов, которая не имеет под собой никаких правовых оснований. Наиболее дальновидные депутаты из правящей партии уже понимают, что после спада эпидемии им придётся расплачиваться за эти меры своими креслами в парламенте, поскольку рейтинг властей стремительно падает.

«Дальнейшее молчание надзорно-контрольных органов Российской Федерации, в лице органов прокуратуры, становится угрозой основ государственности. И с этой угрозой нельзя сравнить никакие якобы плюсы, связанные с борьбой с коронавирусом», — заявил по этому поводу первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале, сообщает ИА REGNUM.

«Подчёркиваю — применение региональных КоАПов за нарушение карантина, согласно позиции ВС — должно быть исключено!» — подчеркнул парламентарий.

Ранее Верховный суд разъяснил, что за нарушение режима повышенной готовности и региональных правил, привлекать граждан к административной ответственности можно только в соответствии с двумя статьями КоАП РФ. Штрафы с камер они не предусматривают.

Вместе с тем с 12 мая в Москве вводится масочно-перчаточный режим. Ношение средств защиты станет обязательным на работе, в магазинах и торговых центрах, в общественном транспорте, в том числе такси. Предполагаются и штрафы.

При этом штраф за нарушение масочного режима на рабочих местах составит 4 тыс. рублей, сообщает Главконтроль. Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Такие поборы с людей, которые из-за эпидемии и без того остались без существенной части своих доходов, выглядят цинично. И в «Единой России» понимают, что это напрямую скажется на рейтинге властей после того, как ограничения будут сняты.

Русская линия