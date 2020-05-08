В отличие от россиян греки и киприоты в этом году фактически остались без Пасхи Христовой, поскольку все храмы в этих странах были закрыты для верующих…

Храмы в Греции и на Кипре, наконец, открыли, но принять участие в богослужениях в них пока нельзя

4 мая 2020 года в Греции и на Кипре после продолжительного перерыва для верующих открылись храмы. С разрешения властей прихожане, наконец, смогут зайти в храм, помолиться у икон и мощей, поставить свечи, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Christianity.

Публичные богослужения возобновятся значительно позже: в Греции — 17 мая, а на Кипре — 1 июня.

При этом в Элладской Православной Церкви заверили, что с её стороны будут приняты все меры для обеспечения безопасности во время продолжающейся пандемии: верующие будут носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, помещения и предметы в них будут дезинфицироваться, после богослужений храмы будут проветриваться.

Попасть внутрь храма сможет ограниченное количество молящихся, исходя из расчёта один человек на 10 кв. м. Расстояние между прихожанами не должно составлять менее 1,5 метров.

В свою очередь, Предстоятель Кипрской Церкви Архиепископ Хризостом издал циркулярное письмо, в котором содержатся определённые инструкции на период открытия храмов, начиная с 4 мая.

Храмы на Кипре могут быть открыты с 7.30 до 18.30, приходские советы обязаны следить за тем, чтобы в них одновременно собиралось не более десяти человек.

В указанные часы верующие могут зайти в храм, чтобы помолиться, поставить свечи, подать поминальные записки. Причаститься будет можно с 9 до 10 утра по праздникам и воскресеньям.

Служащим храмов предписано строго соблюдать санитарные нормы — протирать стекла перед иконами и обеспечивать социальную дистанцию.

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