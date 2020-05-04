Русская линия
Сводка новостей от 4 мая 2020

Нападки на Святогорскую Лавру продолжаются
Украинские СМИ предпринимают безуспешные попытки обвинить обитель в массовом заражении святогорцев коронавирусом в связи с празднованием Пасхи Христовой…

Свято-Успенская Святогорская лавраНа сегодняшний день больных COVID-19 среди насельников Святогорской Свято-Успенской лавры в Донецкой области Украины, где около 350 человек принимали участие в ночном богослужении на Пасху, нет. Об этом 4 мая 2020 года в Краматорске заявил начальник Отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами Управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко, сообщает «Укринформ».

«По состоянию на сегодня, те люди, которые живут в Святогорской Лавре, к медицинской помощи в Славянск не обращались, лабораторного исследования не проводилось. Больных исключительно из насельников Святогорской Лавры состоянию на сегодня нет», — сказал Педенко, отвечая на вопрос журналистов о заболеваемости в Лавре и Святогорье.

Педенко также добавил, что по городу Святогорск также больных COVID-19, или с подозрением на этот вирус не зарегистрировано, в мобильные медицинские бригады никто не обращался.

Ранее местные власти начали проверку по факту сообщений о массовом праздновании Пасхи в Святогорской Лавре. На этом фоне украинские СМИ пытаются раздуть скандал по поводу того, что в ночь с 18 на 19 апреля в Святогорской Свято-Успенской лавре около 350 человек приняли участие в Пасхальном богослужении. Однако, главный их аргумент, что якобы привело к массовому заражению коронавирусом, не находит подтверждения.

В Донецкой области Украины на сегодня заразились COVID-19 всего 81 человек, из которых 2 умерли, 13 — выздоровели, а остальные ещё находятся на лечении. Никакого отношения к Святогорской Лавре эти больные не имеют.

Ранее украинские СМИ неоднократно ложно обвиняли святогорцев в том, что монастырь якобы используется для помощи ополченцам ДНР и ЛНР.

Русская линия

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