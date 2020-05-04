2 мая 2020 года, накануне праздника жён-мироносиц, в подмосковной Балашихе в своей квартире тихо отошла ко Господу вдова Тихона Николаевича, сына Великой княгини Ольги Александровны, родного племянника последнего российского Государя Николая Александровича Ольга Николаевна Куликовская-Романова, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Ольге Николаевне было 93 года, она возглавляла благотворительный фонд имени Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны, посвящая свою жизнь делам милосердия и благотворительности. Будучи постоянной участницей Царских дней, она вела значительную духовно-просветительскую деятельность о подвиге святых Царственных страстотерпцев.

«Покинув этот мир в канун праздника жён-мироносиц, в наших сердцах и в памяти современников Ольга Николаевна останется искренне верующим человеком, чьё сердце горело любовию ко Господу и святым Царственным страстотерпцам. Да дарует Всемилостивый Господь новопреставленной рабе Божией Ольге Царствие Небесное, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная», — заявили в Екатеринбургской епархии.

Когда и где состоится отпевание и погребение Ольги Николаевны, пока неизвестно. Об этом будет объявлено дополнительно.

Ольга Николаевна родилась в 1926 году в эмиграции, в Югославии, в семье потомственного дворянина, офицера Императорской армии Николая Николаевича Пупынина и художника, скульптора Нины Конрадовны Коперницкой.

Закончила Мариинский Донской институт благородных девиц (филиал Смольного), эвакуированный из Новочеркасска во время Гражданской войны в город Белая Церковь, Югославия. В годы Второй мировой войны была интернирована в Германию (Штутгарт), где работала на фабрике и пережила варварские бомбардировки мирного населения английской и американской авиацией. Впоследствии переехала в Южную Америку, получила медицинское, коммерческое, архитектурное образование, владела семью языками. Перебравшись в Канаду, работала переводчиком в государственных учреждениях. Здесь она познакомилась и вышла замуж за родного племянника государя Николая II Тихона Николаевича Романова.

В 1991 году вместе с супругом Тихоном Николаевичем организовала благотворительный фонд «Программа помощи России» имени Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны, своей свекрови. С этого момента Ольга Николаевна постоянно бывала в России, чтобы лично участвовать в оказании помощи конкретным больницам, приютам, организациям, отдельным людям. После смерти мужа в 1993 году возглавила деятельность фонда, который за десять лет своего существования направил в Россию медицинского оборудования и предметов первой необходимости на сумму в несколько миллионов долларов.

Русская линия