Русская линия
Сводка новостей от 4 мая 2020

Никита Михалков: «Для меня это чистой воды цензура и все объяснения, что есть какие-то другие причины, это — ложь и неправда»
Телеканал «Россия-24» снял с эфира выпуск программы БесогонТВ «У кого в кармане государство?», в котором Никита Михалков поднимает вопрос возможном чипировании населения…

Никита МихалковРежиссёр Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон ТВ» «У кого в кармане государство?» на «России 24» заявил, что американский миллиардер Билл Гейтс стремится использовать пандемию коронавируса в своих целях, о которых он уже неоднократно заявлял, — чтобы сократить численность населения, которое потребляет слишком много ресурсов, сообщает Esquire.ru.

В выпуске передачи говорится, что компания Гейтса Microsoft Limited зарегистрировала патент на создание вакцины со странным обозначением WO/2020/60 606. «Это не прививка в нашем понимании. Это чипирование. <…> В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты. Если условия выполняются, то человек получает определённые бонусы, которые может на что-то потратить», — рассказал режиссер.

В результате весь этот план должен привести к сокращению численности людей, которые слишком много потребляют ресурсов, указывает Михалков. Кроме того, режиссёр обратил внимание на число на патенте — комбинацию «666», так называемое «число Зверя». В Библии за ним скрывается имя никого иного, как антихриста.

Коснулся Никита Сергеевич и такой фигуры, как глава Сбербанка Герман Греф, который откровенно увлекается оккультизмом и публично в ходе общения с широкой аудиторией не стесняется ссылаться на Каббалу. В передаче «Бесогон ТВ» приводится эпизод такого общения, в котором Греф открыто говорит, что населению нельзя говорить всей правды, поскольку тогда оно станет неуправляемым (этому, мол, учит Каббала). Кстати, любопытно, что с началом пандемии именно Греф заявил о необходимости отказаться от наличных и перейти исключительно на электронные деньги.

В результате телеканал «Россия 24» снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра. Программа «Бесогон ТВ» выходит на «России 24» дважды по пятницам, а затем в субботу и воскресенье показывают повторы. 1 мая канал показал новый выпуск дважды. Но позднее руководство ВГТРК сообщило Михалкову, что 2 и 3 мая повторов не будет. Однако потом выпуск всё же показали ещё два раза — в 23.00 и в 3 часа ночи.

Михалков считает, что такое время было выбрано, чтобы передачу увидело как можно меньше зрителей. «Передача была безоговорочно снята с эфира, хотя формально её показали аж четыре раза», — сказал режиссер.

«Дорогие любители и болельщики нашей авторской программы Бесогон ТВ. Я вынужден к вам обратиться с неким разъяснением, потому что появилось много домыслов вокруг истории с нашей очередной передачей, которая называлась и называется „У кого в кармане государство?“. Вы знаете, что обычно мы два раза выходим в пятницу и по три в субботу и воскресенье. Один из этих шести повторов приходится на ночное время для жителей Дальнего Востока и Сибири. В пятницу вышли два сеанса и после этого мне руководство ВГТРК сообщило, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет. То есть, грубо говоря, передача снята с эфира. Ну, конечно, может быть масса объяснений, что забита сетка или есть более важные новости, но в этом разговоре я сказал, что для меня это чистой воды цензура и все объяснения, что есть какие-то другие причины, это — ложь и неправда», — заявил Никита Михалков.

«Наша передача — это в определенном смысле принуждение к правде ненасильственными методами. И если мы получаем ситуацию, когда передача снимается с эфира, значит, есть неприкосновенные и, значит, эта правда не нужна», — считает режиссёр.

Русская линия

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Никита Михалков: «Для меня это чистой воды цензура и все объяснения, что есть какие-то другие причины, это — ложь и неправда»
Телеканал «Россия-24» снял с эфира выпуск программы БесогонТВ «У кого в кармане государство?», в котором Никита Михалков поднимает вопрос возможном чипировании населения...

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