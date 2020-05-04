Несмотря на то, что против изображения Сталина в главном военном храме России уже выступил даже председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин категорически отказывается прислушиваться к верующим и горой стоит за Сталина.

«Победа никому не интересна, интересно одно — будет Сталин или нет. Будет, будет! А скажут убрать — пусть убирают, но я таких команд отдавать не буду. Я не имею прав и полномочий вырывать страницы из книги истории», — возмущённо заявил «Интерфаксу» священник.

По его мнению, мозаика со Сталиным, несмотря на то, что он был гонителем Церкви, должна быть размещена на храмовой стене. «Не потому — ни в коем случае! — что я являюсь апологетом Сталина или, не дай Бог, какой-то его канонизации, об этом даже подумать невозможно, потому что на руках этого человека кровь многих людей, страшные преступления. Но как историческая фигура верховный главнокомандующий, генералиссимус Сталин — он всё равно останется, кто бы этого хотел или нет. Это история нашей страны, и все маршалы Победы работали под его непосредственным началом», — заявил председатель Экспертного совета.

Священник также посетовал, что СМИ намеренно раздули эту тему, хотя изначально планировалось разместить мозаику со Сталиным на верхнем ярусе храма, и «вообще бы никто её не увидел». То есть протоиерей Леонид Калинин едва ли не признался, что в Экспертном совете РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации изначально хотели сокрыть этот факт от верующих и, во всяком случае, не придавать ему большой огласки. Видимо, так теперь решаются подобные вопросы в этом Экспертном совете. Что ж, весьма по-советски.

Однако, хотелось бы верить, что священноначалие Русской Православной Церкви не станет уподобляться отцу Леониду и откажется от прославления Сталина в стенах православного храма.

Русская линия