Русская линия
Сводка новостей от 4 мая 2020

Протоиерей Леонид Калинин стоит горой за Сталина
Глава Экспертного совета по церковному искусству вновь выступил против изъятия мозаики со Сталиным из убранства главного военного храма России…

Протоиерей Леонид КалининНесмотря на то, что против изображения Сталина в главном военном храме России уже выступил даже председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин категорически отказывается прислушиваться к верующим и горой стоит за Сталина.

«Победа никому не интересна, интересно одно — будет Сталин или нет. Будет, будет! А скажут убрать — пусть убирают, но я таких команд отдавать не буду. Я не имею прав и полномочий вырывать страницы из книги истории», — возмущённо заявил «Интерфаксу» священник.

По его мнению, мозаика со Сталиным, несмотря на то, что он был гонителем Церкви, должна быть размещена на храмовой стене. «Не потому — ни в коем случае! — что я являюсь апологетом Сталина или, не дай Бог, какой-то его канонизации, об этом даже подумать невозможно, потому что на руках этого человека кровь многих людей, страшные преступления. Но как историческая фигура верховный главнокомандующий, генералиссимус Сталин — он всё равно останется, кто бы этого хотел или нет. Это история нашей страны, и все маршалы Победы работали под его непосредственным началом», — заявил председатель Экспертного совета.

Священник также посетовал, что СМИ намеренно раздули эту тему, хотя изначально планировалось разместить мозаику со Сталиным на верхнем ярусе храма, и «вообще бы никто её не увидел». То есть протоиерей Леонид Калинин едва ли не признался, что в Экспертном совете РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации изначально хотели сокрыть этот факт от верующих и, во всяком случае, не придавать ему большой огласки. Видимо, так теперь решаются подобные вопросы в этом Экспертном совете. Что ж, весьма по-советски.

Однако, хотелось бы верить, что священноначалие Русской Православной Церкви не станет уподобляться отцу Леониду и откажется от прославления Сталина в стенах православного храма.

Русская линия

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Протоиерей Леонид Калинин стоит горой за Сталина
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