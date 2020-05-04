Русская линия
Сводка новостей от 4 мая 2020

Вадим Новинский: «Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров»
Болел ли чем-либо бизнесмен или оказался лишь носителем коронавируса, неизвестно…

Вадим НовинскийИзвестный украинский бизнесмен, ктитор Украинской Православной Церкви, народный депутат Верховной Рады Вадим Новинский, у которого ранее был подтверждён коронавирус, сообщил, что получил отрицательный результат теста на Covid-19. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, сообщает СПЖ.

«Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня — молитвами и добрым словом. Слава Богу за всё! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом. Христос воскресе!», — написал Вадим Новинский.

Ранее сам Новинский сообщил, что в ходе официальной проверки депутатов Верховной Рады на коронавирус, у него оказался положительный результат. В связи с этим депутат решил самоизолироваться, хотя не имел никаких внешних признаков какого-либо заболевания. И вот спустя две недели, никакого вируса у него не обнаружили.

Сам депутат ранее вступал за сохранение церковной молитвы в храмах в условиях пандемии. «Члены Синода отнеслись с пониманием к тем ограничительным мерам, которые местные власти либо центральное правительство накладывает на всех граждан Украины. Отнеслись с пониманием. Богослужения никто не отменял», — отметил он в эфире канала «Наш».

Новинский обратил внимание общественности на то, что первопричина любой болезни — грех, а потому в борьбе с болезнями нельзя обойтись без участия в Таинствах Церкви.

«Где человек борется с грехом? В Церкви. Участвуя в Таинствах церковных. В Таинстве Исповеди, в Таинстве Евхаристии и Соборования. И нельзя это запрещать. Это является одним из важнейших методов борьбы с распространением любой эпидемии, — отметил он. — Для Церкви это же на протяжении 2000 лет точно не первая эпидемия, которую Церковь помогает преодолевать людям».

«Сейчас богослужения ни в коем случае нельзя прекращать. Ни в коем случае. Другое дело, что отнестись с пониманием к тому, что рекомендуют власти», — заключил Новинский.

Русская линия

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Вадим Новинский: «Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров»
Болел ли чем-либо бизнесмен или оказался лишь носителем коронавируса, неизвестно...

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