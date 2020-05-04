2 мая 2020 года, в шестую годовщину трагедии в Одессе, во всех храмах Одесской епархии Украинской Православной Церкви состоялись заупокойные богослужения о всех невинно убиенных в то страшное время Доме профсоюзов, сообщает портал «Православная жизнь».

В результате массовых беспорядков в 2014 году в Одессе погибли 48 человек. Среди них — семь женщин и один несовершеннолетний. 6 человек скончались от огнестрельных ранений, десятеро выпали из окон горящего Дома профсоюзов и разбились, смерть от ожогов и в результате отравления угарным газом постигла 32 человека.

Все погибшие были жителями Одессы и Одесской области, кроме двоих: один из Николаевской области, другой из Винницы. Еще 200 человек получили ранения различной степени тяжести. В число пострадавших попали также 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил в день годовщин панихиду в Успенском Одесском мужском монастыре. Его Высокопреосвященству сослужили викарии Одесской епархии — архиепископ Южненский Диодор, архиепископ Арцизский Виктор, а также братия монастыря в священном сане.

В слове к народу архиерей подчеркнул, что произошедшая 2 мая 2014 года трагедия наполнила сердца одесситов скорбью и чувством невосполнимой утраты. Митрополит Агафангел также отметил, что все трагические события в истории являются напоминанием человеку о его греховности и необходимости обращаться к Творцу за помощью в трудные моменты испытаний и скорбей, просить Его милости, обращая к Нему свои искренние молитвы.

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