Второе лицо в государственной власти России, премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом и вынужден оставить свои полномочия. Об этом сам Мишустин сообщил в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным. «Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал Мишустин президенту.

Насколько тяжело протекает болезнь, Мишустин не уточнил. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале без указания источников написал, что у премьера температура 39. Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков сообщил, что чиновник будет проходить лечение в медучреждении, сообщает «Медуза».

Исполняющим обязанности премьер-министра Мишустина будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его кандидатуру предложил сам Мишустин, отметив, что в его отсутствие правительство будет продолжать работу в штатном режиме. Менее чем через полчаса после того, как о болезни премьера было объявлено, Путин подписал соответствующий указ.

Журналисты «Медузы» пишут, что Мишустин, возможно, больше не вернётся в премьерское кресло. Поводом к такому предположению стало то, что исполнение обязанностей премьера было возложено на Андрея Белоусова отдельным указом. Между тем, согласно статье 8 федерального конституционного закона о правительстве (на нее ссылается Путин), в случае временного отсутствия премьера его обязанности исполняет один из заместителей, и дополнительного президентского указа не требуется (а требуется «письменно оформленное распределение обязанностей»). Указ президента о назначении исполняющего обязанности премьера одного из заместителей (на срок до двух месяцев) нужен только в случае освобождения действующего главы кабинета от должности. Кроме того, в названии указа («Об исполнении обязанностей председателя правительства») отсутствует слово «временный». До этого премьеры уходили в отпуск или болели без назначения отдельным президентским указом и. о. главы кабмина. С другой стороны, согласно тому же закону, отставка премьера автоматически влечет за собой отставку всего правительства, а на встрече с Путиным Мишустин подчеркнул, что оно продолжит работать в обычном режиме. В таком случае президентский указ можно трактовать именно как «письменно оформленное распределение обязанностей», согласно которому Белоусов замещает премьера на время его отсутствия.

Источник, близкий к администрации президента, тоже считает, что после болезни Мишустин перейдет на другую должность. «Его как бывшего налоговика, как человека, знающего как и куда идут финансовые потоки, назначали совсем под другое — на контроль над расходованием средств по нацпроектам, тогда деньги были. Сейчас обстоятельства совсем другие, экономика из-за пандемии встала, её надо запускать. Мишустин совсем не про это. Он не допустил ошибок, просто сейчас не его время», — считает собеседник «Медузы». Однако другой собеседник в аппарате правительства заверил, что премьер вернётся к исполнению обязанностей.

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Мишустин после выздоровления может не вернуться на пост премьера. В Кремле в связи с этим призвали журналистов не заниматься ерундой и не искать сенсаций там, где их нет.

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