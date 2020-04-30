Элладская Православная Церковь занимает только 12-е место среди институтов, которые пользуются уважением в греческом обществе…

Согласно данным соцопроса, проведённого компанией Metron Analysis, существенная часть греков в последнее время перестала доверять священноначалию Элладской Православной Церкви, сообщает греческий портал Оrthodox Тimes.

В ходе опроса респондентов просили указать институты, которые пользуются наибольшим уважением, и в результате Церковь оказалась всего на 12-м месте в этом списке.

Греческое издание указывает, что сегодня граждане Греции доверяют более радио, чем Церкви.

По данным опроса, институт семьи пользуется уважением у 97,2% опрошенных, Вооружённые силы — у 87,1%, учёные — 85% и только 54,9% доверяют Церкви.

Ещё совсем недавно Церковь в Греции пользовалась наибольшим доверием, наряду с армией и семьёй.

Что стало причиной резкого разочарования греков в Церкви, не сообщается. Однако, нельзя исключать, что греки перестали доверять священноначалию в связи с их решением закрыть храмы из-за коронавируса.

Русская линия