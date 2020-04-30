Помощник благочинного Свято-Успенской Почаевской лавры иеромонах Никодим (Шамайло) в эфире «Першого Козацького» поспешил успокоить верующих и сообщил, что несмотря на закрытие города Почаева на карантин, в монастыре совершают все богослужения и постоянно звучит сугубая молитва об избавлении Украины от морового поветрия, передаёт СПЖ.

«Мы не считаем, что находимся в какой-то блокаде, а наоборот имеем атмосферу особой духовной жизни и возможность совершать усиленные молитвы за нашу Украину и её народ, который сегодня терпит такие тяжёлые испытания», — поделился священнослужитель.

Он отметил, что все, кто бывал в Лавре, знают — на её территории всегда следят за соблюдением надлежащего порядка. Ещё более тщательно отнеслись насельники монастыря к соблюдению санитарно-гигиенических требований, когда в стране объявили карантин.

«С момента объявления карантина в нашем государстве на всех входах в Лавру и в её храмы были прикреплены объявления о распоряжении Кабмина Украины о сроках и правилах карантина, — рассказал иеромонах Никодим. — При входах в самые храмы оборудованы специальные ящики с антисептиком, защитными масками и одноразовыми перчатками».

Помощник наместника Лавры также рассказал и о благотворительной деятельности насельников монастыря — монахи своими руками сшили тысячи защитных масок, изготовили сотни бутылок с антисептиком, а также закупили защитные костюмы для медиков. Всё это передали в Кременецкую администрацию, Почаевскую городскую больницу и на приходы сёл, которые находятся неподалеку от Почаева.

«Напоминаем всем жителям нашей страны о необходимости следить и за своим моральным здоровьем. Поддерживайте друг друга. Проявляйте христианскую любовь и взаимоуважение, — призвал священнослужитель. — Избегайте разделений и тех людей, кто эти разделения сеют и нагнетают ненависть в нашем обществе <…>. Бог нас помилует — и эпидемия отойдет, но если посеянная злоба даст свои плоды, то может прийти ещё страшнее беда».

Иеромонах Никодим напомнил также слова пророка и псалмопевца Давида, который в 106 псалме предупредил, что за нечестие людей полноводные воды и плодородные земли могут стать соленой пустыней.

«А нам с вами Христос Спаситель завещал любить друг друга так, как Он возлюбил нас. Поэтому мы просим Милостивого Бога, чтобы Он простил наши грехи, помиловал наш народ, наделил добром наши сердца и дал нам ещё достойно пожить по Его святым Заповедям», — подчеркнул помощник наместника Почаевской лавры.

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