Румынская Православная Церковь подвергла критике законопроект об обязательных уроках секспросвета в румынских общеобразовательных школах не реже одного раза в семестр, который опубликовал 3 апреля 2020 года президент Румынии Клаус Йоханнис. Об этом сообщается на официальном сайте Румынского Патриархата.

13 марта 2020 года Румынская Патриархия направила президенту Румынии, премьер-министру и министру образования и науки обращения, касающиеся законодательного предложения о внесении изменений и дополнений в закон № 272/2004 о защите и поощрении прав детей.

В Церкви обратили внимание, что Конституция Румынии гласит: «родители или законные опекуны имеют право обеспечивать, в соответствии со своими собственными убеждениями, образование несовершеннолетних детей, ответственность за которое возлагается на них. Кроме того, «свобода мысли, убеждений и религиозных представлений не должна ограничиваться ни в какой форме. Никто не может принуждаться к принятию мнения или религии, противоречащих его убеждениям» (пункт 1 статьи 29).

В связи с этим в Румынской Патриархии считают, что у властей нет никаких объективных оснований для того, чтобы навязывать «идеологическую модель в воспитании детей, выходящую за рамки согласия и убеждений родителей».

«Мы считаем, что принудительное включение учащихся в программы полового воспитания является нападением на невинность детей, препятствуя их естественному развитию и развращая их на всю жизнь. В этой связи ряд исследований, проведённых в различных странах, показал, что такой подход к воспитанию детей привёл к тому, что начало половой жизни было начато раньше, с со всеми вытекающими отсюда последствиями, без какого-либо социального улучшения», — заявили в Церкви.

В качестве примера в Румынской Патриархии привели печальный опыт американских школ, где был введён секспросвет. Согласно данным Института исследований и оценки США, уроки полового воспитания оказались неэффективны в борьбе с ранней беременностью девочек, а в некоторых случаях вообще приводили к их росту. Помимо этого они способствовали снижению возраста начала половой жизни молодыми людьми и рискованному сексуальному поведению. Институт приходит к выводу, что такие программы являются «сексуальной пропагандой «, а не «образованием».

В Церкви обратили внимание, что в некоторых странах ЕС половое воспитание организуется в рамках других школьных курсов (Австрия, Греция, Ирландия, Испания, Латвия, Португалия, Словакия), а в других странах — в качестве отдельного необязательного предмета (Болгария, Дания, Италия, Кипр, Литва, Польша, Финляндия).

«В нашей стране многочисленные и представительные ассоциации гражданского общества выразили обеспокоенность по поводу последствий полового воспитания для детей. Эти ассоциации публично изложили свою позицию и предложили альтернативные решения, в которых упор делается на семейное воспитание. Мы считаем, что подготовка к интимной и семейной жизни должна быть оставлена в первую очередь семье, которая может правильно и объективно оценить этап психофизического, интеллектуального и эмоционального развития ребёнка», — заявили в Румынской Патриархии.

Русская линия