Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет. О доверии главе государства заявили всего 28,3% россиян, сообщает Newsru.com, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ. При этом в агентстве обратили внимание, что в прошлом году, когда этот показатель побил антирекорд, ВЦИОМ изменил методику исследования.

В декабре 2019 года уровень доверия Путину оказался ниже 30% – 29,8%. В январе он поднялся до 30,6%, но в феврале снова упал до 29%.

В этом исследовании ВЦИОМ задавал открытый вопрос («Если говорить о политиках, кому Вы доверяете?»). Прямой вопрос о доверии конкретно Путину ВЦИОМ задавал россиянам 19 апреля. Положительно на него ответили 69,8% респондентов. Пик доверия Путину по опросу, проводимому с закрытым вопросом, наблюдался 26 января 2020 года — 73,9%. 22 марта уровень доверия упал до самого низкого значения — 67%, отмечает Forbes.

ВЦИОМ проводил опросы только по закрытому вопросу до мая 2019 года. Но после того, как о доверии Путину заявили лишь 30,5% опрошенных, социологи начали использовать закрытый вопрос, предполагающий чёткий ответ («Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете [данному политику]?»). Кроме того, ВЦИОМ начал публиковать замеры доверия россиян к политикам раз в месяц. До этого они выходили еженедельно.

«Открытый вопрос больше про память и информационную активность, чем про доверие, к сожалению. Я бы вообще этот вопрос перестал задавать, но если я его перестану задавать, то меня начнут в каких-то ужасных штуках подозревать», — заявил тогда Forbes гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Уровень доверия премьер-министру Михаилу Мишустину, в свою очередь, составил 52,1%. Это показал опрос с закрытым вопросом, проведённый ВЦИОМ с 13 по 19 апреля. Деятельность Мишустина, по опросу ВЦИОМ, одобряли 38,9% респондентов. При этом деятельность его предшественника Дмитрия Медведева перед отставкой правительства одобряли почти столько же респондентов — 38,1% россиян. К 19 апреля Медведеву доверяли 25,2%.

Комментируя эти цифры, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин относится к своему рейтингу «достаточно индифферентно». «И Путин всегда говорил, что если бояться, что что-то там упадет, тогда просто ничего не сможешь делать. Он всегда гораздо больше внимания уделяет своей работе, а не возможным рейтинговым последствиям. То же самое и сейчас», — заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.

«Я убеждён, что Путин, в любом случае, был и остаётся политиком, который пользуется поддержкой, доверием и пониманием подавляющего количества граждан Российской Федерации», — добавил представитель Кремля. Впрочем, данные опроса говорят об обратном — россияне явно разочарованы и во многом раздражены действиями властей по борьбе с распространением коронавируса.

Русская линия