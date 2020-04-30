Русская линия
Сводка новостей от 30 апреля 2020

Коронавирус ударил по рейтингу Путина
Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту упал до минимума за 14 лет…

ВЦИОМУровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет. О доверии главе государства заявили всего 28,3% россиян, сообщает Newsru.com, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ. При этом в агентстве обратили внимание, что в прошлом году, когда этот показатель побил антирекорд, ВЦИОМ изменил методику исследования.

В декабре 2019 года уровень доверия Путину оказался ниже 30% – 29,8%. В январе он поднялся до 30,6%, но в феврале снова упал до 29%.

В этом исследовании ВЦИОМ задавал открытый вопрос («Если говорить о политиках, кому Вы доверяете?»). Прямой вопрос о доверии конкретно Путину ВЦИОМ задавал россиянам 19 апреля. Положительно на него ответили 69,8% респондентов. Пик доверия Путину по опросу, проводимому с закрытым вопросом, наблюдался 26 января 2020 года — 73,9%. 22 марта уровень доверия упал до самого низкого значения — 67%, отмечает Forbes.

ВЦИОМ проводил опросы только по закрытому вопросу до мая 2019 года. Но после того, как о доверии Путину заявили лишь 30,5% опрошенных, социологи начали использовать закрытый вопрос, предполагающий чёткий ответ («Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете [данному политику]?»). Кроме того, ВЦИОМ начал публиковать замеры доверия россиян к политикам раз в месяц. До этого они выходили еженедельно.

«Открытый вопрос больше про память и информационную активность, чем про доверие, к сожалению. Я бы вообще этот вопрос перестал задавать, но если я его перестану задавать, то меня начнут в каких-то ужасных штуках подозревать», — заявил тогда Forbes гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Уровень доверия премьер-министру Михаилу Мишустину, в свою очередь, составил 52,1%. Это показал опрос с закрытым вопросом, проведённый ВЦИОМ с 13 по 19 апреля. Деятельность Мишустина, по опросу ВЦИОМ, одобряли 38,9% респондентов. При этом деятельность его предшественника Дмитрия Медведева перед отставкой правительства одобряли почти столько же респондентов — 38,1% россиян. К 19 апреля Медведеву доверяли 25,2%.

Комментируя эти цифры, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин относится к своему рейтингу «достаточно индифферентно». «И Путин всегда говорил, что если бояться, что что-то там упадет, тогда просто ничего не сможешь делать. Он всегда гораздо больше внимания уделяет своей работе, а не возможным рейтинговым последствиям. То же самое и сейчас», — заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.

«Я убеждён, что Путин, в любом случае, был и остаётся политиком, который пользуется поддержкой, доверием и пониманием подавляющего количества граждан Российской Федерации», — добавил представитель Кремля. Впрочем, данные опроса говорят об обратном — россияне явно разочарованы и во многом раздражены действиями властей по борьбе с распространением коронавируса.

Русская линия

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