Архимандрит Парфений (Мурелатос): Оставьте все безбожные действия, мы же христиане! Дайте нам возможность прийти в храмы и помолиться Богу, чтобы Он избавил нас от этого морового поветрия

20 апреля 2020 года игумен афонского монастыря святого Павла архимандрит Парфений (Мурелатос) обратился к верующим с поздравлениями по случаю Святой Пасхой и призвал греческие власти остановить те безбожные меры по закрытию греческих храмов и монастырей, поскольку остановить пандемию может не карантин и сидением по домам, а действенное покаяние и молитва ко Господу. Перевод видеобращения отца Павла разместил на своих страницах телеканал «Царьград»:

«Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

К вам обращается игумена афонской обители Святого Павла о. Парфений, который пребывает в обители св. Павла с 1954 года вплоть до сегодняшнего дня. С помощью Господа нашего и с помощью Пресвятой Девы нашей и с помощью святых наших я пришёл сюда и принял постриг. И Господь удостоил меня радости, и сегодня со всем величием и радостью мы отпраздновали Светлую Пасху, Воскресение Господне.

В этом году впервые с тех пор, как я оказался на Афоне, мы отмечали этот великий праздник в одиночестве. Всегда были рядом с нами от ста до двухсот паломников, и это только в нашей обители. На всем Афоне это число доходило и до пяти тысяч паломников, которые приезжали со всего мира, чтоб отпраздновать светлый праздник Воскресения Господа нашего.

В этом году меня сильно огорчило, что мы в одиночестве праздновали Пасху, ведь согласно принятым мерам верующим запрещён доступ на Святую Гору. И мы праздновали Пасху с теми немногими рабочими, у которых есть постоянный доступ на Афон. Я говорю об этом, и болит у меня душа. Я скорблю, ведь раньше рядом с нами были верующие, наше утешение, и праздновали мы вместе Пасху, Светлое Воскресение, и все вместе восклицали мы: «Христос Воскресе!», — и была у нас радость.

В этом году мы были в одиночестве из-за испытания, которое послал нам Господь, видимо, за наши грехи, и, видимо, для того, чтобы встряхнуть нас, ведь люди ушли с пути, предначертанного Господом, и запутались.

В наших храмах в Афинах и Салониках царила мёртвая тишина. Все люди сидят взаперти по домам, храмы закрыты. Что же это?

Конечно, хорошо, что наши политики принимают такие меры, которые направлены на помощь людям, и я не против этого, но хотел бы сказать им: этого не достаточно.

Я прошу всех политиков и людей Церкви: позовите верующих, откройте храмы, пусть православные выйдут на улицы, пусть возьмут иконы, пусть пройдут Крестным ходом, пусть молят Всемогущего Господа, чтобы избавил Он нас от напасти. Нас не спасут правящие мира сего, лишь Всемогущий Господь может это сделать. Один только Он может нас спасти.

Откройте храмы, пусть люди выйдут из домов, пусть вынесут иконы, пусть преклонят колени, как это сделали жители города Ниневия. Давайте молить Господа, Всемогущего Бога нашего, пусть избавит Он нас от напасти, иначе пропадём мы все. Не заблуждайтесь, ведь спасут нас только Господь, Пресвятая Дева наша, наши святые апостолы и сонм святых наших. Давайте же молиться Господу нашему, ведь именно вера наша спасла мир. И оставьте все безбожные действия, мы же христиане!

Я обращаюсь к политикам: вы готовитесь закрыть на замок весь мир, но для вас это обернётся величайшей погибелью, ведь тем самым вы несправедливо поступаете с нами, а мы, христиане, верим во всемогущество Господа нашего, мы крещены и миропомазаны, и это — дар Святого Духа. Аминь!

Все, кто не крещён, все, кто хочет запереться в своих домах, пусть делают всё, что им заблагорассудится. Но не принуждайте нас, христиан, ведь что бы вы ни делали, Христос одержит победу, ибо говорил Он: «Всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедаю и Я перед Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным». Не доверяйте сионистам, масонам, дьявольским отродьям, ведь нет у них веры, мы же веруем в Бога Истинного, и что бы ни выпало на нашу долю, мы исповедуем веру в Иисуса Христа, Распятого и Воскресшего, и надежда наша только на Всемогущего Господа.

Я поздравляю вас с Праздником и говорю: «Христос Воскресе!» Господь наш победил мир и сказал нам: «Не бойтесь, Я победил мир!» В этом наша исповедь и в этом наша вера. Спасибо вам!"

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