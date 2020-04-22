21 апреля 2020 года, во вторник Светлой седмицы, на 49-м году жизни отошёл ко Господу настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы протоиерей Александр Агейкин, сообщает Патриархия.Ru.

Отец Александр скончался после тяжёлой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Узнав о кончине отца Александра, Предстоятель РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион отметил, что «в Русской Зарубежной Церкви никогда не разлучатся с добрыми воспоминаниями о покойном, как преданном служителе алтаря Господня, насквозь церковном человеке, гостеприимном, любящем и любимом батюшке, муже и отце», сообщает РИА Новости.

Первоиерарх РПЦЗ отметил, что «ещё задолго до формального диалога и восстановления полноты братского общения между Русской Православной Церковью и Русской Зарубежной Церковью отец Александр, будучи клириком Храма Христа Спасителя, как и покойный ризничий Кремлевских соборов игумен Иосиф (Шапошников), всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси, посещавших Первопрестольный град и покланявшихся его святыням».

«Отец Александр не раз совершал ответные визиты и в наши епархии, укрепляясь братским общением с представителями нашей Церкви, ныне молящимися об упокоении его души и вспоминающими его труды, скорби, печали, скромность и молитвы», — отметил Митрополит Иларион.

При этом он обратил внимание на то, что, «постепенно восходя по лестнице церковного служения», отец Александр Агейкин «нисколько не менялся и никогда не превозносился».

Отец Александр родился 8 июня 1971 года в г. Одинцово-10 (ныне поселок городского типа Власиха) Московской области.

В 1994 году окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета.

7 апреля 1996 года рукоположен в сан диакона и назначен в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине г. Москвы.

В 2000—2013 гг. — клирик кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы.

2 мая 2002 года Святейшим Патриархом Алексием II возведен в сан протодиакона.

9 сентября 2012 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом рукоположен во пресвитера к клиру Храма Христа Спасителя в Москве с возведением в сан протоиерея и возложением креста с украшениями.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 24 марта 2013 года назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы.

Решением Священного Синода от 27 декабря 2016 года (журнал № 125) назначен председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 7 сентября 2017 года назначен заместителем руководителя Административного секретариата Московской Патриархии.

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