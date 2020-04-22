20 апреля 2020 года Управлением Московской Патриархии по городу Москве было получено предписание главной государственной санитарной врачихи по городу Москве Елены Андреевой, которая потребовала от священноначалия Русской Православной Церкви продлить режим ограничений посещения храмов для верующих, ранее установленный Роспотребнадзором 11 апреля 2020 года, сообщает Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла данное распоряжение московской чиновницы подлежит исполнению настоятелями приходов и подворий, а также наместниками и игумениями ставропигиальных монастырей, расположенных в г. Москве и в Московской области, которым в срок до 28 апреля 2020 года включительно благословляется совершать богослужения только при участии клира храма, а также необходимого количества сотрудников и волонтёров.

Документом главного санитарного врача, в частности, предписывается, «обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных Управлению Московской Патриархии по городу Москве», а также «принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий с большим количеством людей; обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных Управлению Московской Патриархии по городу Москве, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо с для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений».

В документе сообщается, что на 19.04.2020 в городе Москве «подтверждено 24 323 случая заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), составляющих 56,6% от всех случаев в Российской Федерации, с ежедневным приростом заболеваемости на 18%, ростом внебольничных пневмоний, а также увеличением случаев подтвержденной местной передачи инфекции, составляющих 81% от всех зарегистрированных случаев».

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