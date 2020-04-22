В ООН предупредили об угрозе голода библейских масштабов из-за пандемии коронавируса. Это может случиться уже через несколько месяцев, заявил Дэвид Бизли…

Страх умереть от заражения коронавирусом и жёсткие ограничительные меры властей, чтобы остановить эту эпидемию, могут привести к краху мировой экономики и как следствие к голоду библейских масштабов в наиболее уязвимых государствах, предупредил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

В связи с этим он призвал мировое сообщество обратить внимание на эту угрозу и соизмерять свои действиями против коронавируса с возможными последствиями. «Если мы не подготовимся и не начнём действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», — приводятся его слова на сайте организации.

Бизли предлагает ряд мер, чтобы избежать этой трагедии. Он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, а также вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих её движение по всему миру.

«Прежде всего нам нужен мир», — отметил глава ВПП.

Бизли также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, отметив важность недопущения дефицита финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к голодающему населению.

«Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро», — заключил он.

Ранее эксперты ВПП заявили, что около 130 миллионов человек в мире к концу 2020 года будут голодать из-за последствий COVID-19.

Русская линия