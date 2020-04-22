Соратник Бабурина в Саратове Галактионов написал заявление на митрополита Саратовского Лонгина в прокуратуру, требуя привлечь владыку к ответственности за службы на Пасху…

«Патриотизм — последнее прибежище негодяев», — написал ещё в XVIII веке известный английский литературовед и поэт Самуэль Джонсон. И сегодня мы вполне можем обратить эти слова в адрес руководства «Российского общенационального союза» и лично Сергея Бабурина, возглавляющего этот «патриотический Союз», который, судя по всему, превратился уже в «союз безбожников».

Так, глава регионального отделения РОС в Саратове, никому неизвестный ранее Павел Галактионов решил воспользоваться постыдной ситуацией с закрытием храмов в России на Пасху и написал донос на митрополита Саратовского Лонгина и епископа Покровского Пахомия за то, что они не стали закрывать храмы для верующих в дни Страстной и Светлой седмицы.

Пасху и первый день Святок Галактионов посвятил сочинению пасквиля на русских архиереев, который и направил 20 апреля 2020 года в Прокуратуру, ФСБ и Следственный комитет. В своём доносе силовикам он напомнил, что для ограничения роста заболеваний коронавирусом с 15 по 30 апреля для граждан приостановлено посещение культовых сооружений (церквей, мечетей, синагог), а владыки отказались закрыть свои храмы, сообщает портал «Регион-64».

В качестве аргумента безбожник указал, что глава Саратовской митрополии митрополит Лонгин 18 апреля в «Фейсбуке» обратился к прихожанам и сообщил им, что митрополии не удалось договориться с властью о приемлемом формате посещения верующими храмов на Пасху, в связи с чем некоторые верующие могут подвергнуться незаконным притеснениям. «В области уже есть примеры жёсткого давления на тех, кто приходит в храмы, хорошо памятные старшему поколению христиан, пережившему советские гонения. Каждый такой пример по моему благословению будет фиксироваться, для того чтобы исполнителей этих безумных приказов можно было впоследствии привлечь к ответственности», — пообещал владыка Лонгин.

«Зная и понимая последствия своих действий, действуя в составе организованной группы по противодействию решениям органов государственной власти по борьбе с ограничением роста заболеваний коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, епископ Покровский и Николаевский Пахомий публично, с использованием сети интернет, предложили верующим идти в храмы, несмотря на запрет, публично сообщили, что храмы не будут закрыты для верующих, введя верующих в искушение к посещению храмов, несмотря на запрет», — говорится в письмах за подписью соратника Бабурина.

«Своими действиями по привлечению верующих в храмы митрополит Лонгин и епископ Пахомий создали угрозу возникновения чрезвычайной ситуации с наступлением тяжких последствий в виде массового заболевания граждан коронавирусной инфекцией 2019-nCoV», — резюмировал Галактионов.

В заключение «патриот» попросил силовиков привлечь митрополита Лонгина и епископа Пахомия к «предусмотренной законом ответственности» за создание угрозы возникновения чрезвычайной ситуации с наступлением тяжких последствий в виде массового заболевания граждан коронавирусом.

Было бы интересно узнать, что думает по этому поводу глава «Российского общенационального союза» Сергей Бабурин, который всегда позиционировал себя как защитника Православия и Русской Православной Церкви. Или у «патриотов» из РОС теперь, действительно, изменились принципы, и они превратились в гонителей христиан и безбожников?

Русская линия