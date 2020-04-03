Русская линия
Сводка новостей от 3 апреля 2020

Александрийский Патриархат не пустит верующих в храмы на Пасху
Все богослужения Страстной седмицы и Воскресения Христова в Египте пройдут за закрытыми дверями, то есть без прихожан…

Александрийский Патриарх Феодор в пустом храмеПосле решение Элладской Православной Церкви закрыть храмы для верующих на Пасху, а также постановления Константинопольского Патриархата о полной приостановке всех служб на время карантина из-за коронавируса, Александрийский Патриархат ожидаемо принял решение также закрыть свои храмы для прихожан и совершать службы за закрытыми дверями.

Реагируя на решения властей Египта по введению карантина, Патриарх Александрийский Феодор попросили епископов и священников Патриархата в Каире и Александрии проводить все богослужения Страстной Седмицы и Святой Пасхи за закрытыми дверями без верующих, сообщает Orthodoxtimes.com.

Сам Патриарх Феодор будет находиться в Александрии, где он будет совершать богослужения в храме Благовещения греческой общины Александрии и Патриаршем монастыре Святого Саввы Освященного.

Все службы, начиная с Чистого Четверга и заканчивая Пасхой, будут транслироваться в режиме онлайн через сайт греческой общины Александрии.

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