Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний в интервью каналу Klymenko Time заявил, что, несмотря на пандемию, каноническая Церковь на Украине не станет закрывать храмы на Пасху. При этом владыка выразил надежду, что украинские власти не пойдут на эти крайние меры, и верующие при соблюдении всех мер безопасности смогут встретить Воскресение Христово в храмах, сообщает СПЖ.

При этом для всех желающих будет доступна и телетрансляция богослужений. «Мы готовимся к прямым трансляциям на некоторых каналах, где люди будут иметь возможность как-то участвовать, — сказал иерарх. — И мы призовём всех не просто смотреть телевизор, а молиться, когда будет совершаться богослужение. Без людей это невозможно, потому что молитва — это дыхание жизни».

Что касается того, получится ли в этом году привезти Благодатный огонь на Украину, владыка Антоний отметил, что «мы прорабатываем ряд вариантов, как это осуществить».

«Мы знаем, что Иерусалимская Патриархия сообщила, что чин схождения Благодатного огня будет проходить, на данный момент, по-моему, есть уже разрешение властей Иерусалима, — добавил он. — В отношении присутствия представителей Поместных Церквей — вопрос открытый, но есть и другие варианты. Мы надеемся, что действительно Благодатный огонь будет привезён в Украину».

Тем не менее, нужно понимать, подчеркнул владыка, что «в любой ситуации Пасха Христова должна коснуться сердца каждого человека, потому что Бог настолько нас полюбил, что Сын Единородный претерпел всё в этой земной жизни, чтобы каждый человек имел надежду на жизнь вечную».

«И Пасха будет! Пасха будет и в храмах, надеюсь, и Пасха должна быть в сердце каждого человека. Но для того, чтобы она была в сердцах человеческих, мы должны немножко уйти от этой паники, нужно как-то ограничить себя даже от ненужной информации», — сказал владыка Антоний.

Он пояснил, что от нагнетания внутреннего знания и своего бессилия что-то с этим сделать человек впадает в панику, которая, в первую очередь, является проявлением маловерия.

«Если человек живёт в панике, значит, он не доверяет Богу. Но что бы в нашей жизни ни происходило, всё происходит по любви Божией. Есть замысел Божий о спасении человека, и это — аксиома, это знает человек верующий на своей жизни, и всё в конечном результате будет во спасение. <…> Кроме того, что паника это маловерие, нужно просто элементарно понимать, что в панике человек поступает всегда неадекватно и принять правильное решение в паническом состоянии невозможно. Поэтому, чтобы было христианское здравомыслие, надо молиться, ограничивать себя — тем более, сейчас пост — от всего излишнего, в том числе от излишней информации», — подчеркнул митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

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