Глава Кубанской митрополии благословил епархиальным архиереям Кубани закрыть храмы для верующих, дабы не подвергать их преследованию властей…

Митрополит Екатеринодарский Исидор: Власти Кубани категорически отказались внести храмы в список исключений для карантина, и поэтому мы вынуждены закрыть церкви для прихожан

2 апреля 2020 года глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор обратился к епархиальным архиереям епархий Кубанской митрополии и призвал их закрыть храмы для верующих и совершать богослужения за закрытыми дверями, сообщает сайт Кубанской митрополии.

«Учитывая эпидемиологическую обстановку и постановление № 185 от 31.03.2020 губернатора Краснодарского края В. И. Кондратьева о введении жесткого карантина на территории Краснодарского края, запрещающего свободное перемещение граждан, в условиях отказа властей внести в список исключений (наряду с магазинами, аптеками и выгулом собак) посещение храмов и в целях защиты прихожан от возможного административного (и даже уголовного) наказания благословляется:

1. Приостановить с 5 апреля 2020 года до особого указания общественные богослужения на всей территории Кубанской митрополии; при этом неопустительно совершать Божественную литургию за закрытыми дверьми в присутствии необходимого числа церковнослужителей.

2. Наладить трансляцию богослужений из крупных храмов.

3. Обеспечить возможность всем желающим причаститься во внебогослужебное время (не более двух человек одновременно), следуя при этом всем необходимым санитарно-гигиеническим требованиям.

4. Таинства Крещения и Соборования, кроме экстренных случаев, откладываются до особого указания.

5. Обеспечить постоянное дежурство в храмах священников или помощников настоятелей для незамедлительного контакта со священником в случае необходимости.

6. Довести данную информацию до сведения всех отцов благочинных и настоятелей храмов и монастырей на территории вверенной Вам епархии.

Будем в этих обстоятельствах помнить слова святителя Иоанна Златоуста: «Ничто случившееся с нами не в состоянии будет опечалить нас, если будем возносить молитву напряженную и усердную; посредством ее мы избавимся от всего, что бы нас ни постигло».

Кубанская митрополия стала второй в составе Русской Православной Церкви, священноначалие которой закрыло храмы из-за коронавируса. До этого по своей инициативе храмы закрыл лишь митрополит Псковский Тихон (Шевкунов).

Русская линия