США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия в ходе заседания Генассамблеи ООН не поддержали резолюцию о солидарности в борьбе с коронавирусом COVID-19, а также отказе от торговых войн и односторонних санкций. Резолюцию в конце марта внесла на рассмотрение Россия. Её соавторами стали 28 государств—членов ООН, сообщает Газета.Ru.

«Консенсусного принятия внесённого нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС. Сожалеем, что небольшая группа государств—апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами. В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее», — говорится в сообщении российского постпредства в ООН.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам G20 призвал к запрету на таможенные пошлины и квоты, а также к отмене санкций для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19. В свою очередь, спецдокладчица ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Алена Духан заявила, что односторонние санкции, препятствующие мобилизации сил и ресурсов на борьбу с коронавирусом, должны быть отменены или, по крайней мере, приостановлены.

«Я призываю международное сообщество немедленно предпринять шаги для снятия или, по крайней мере, приостановки всех санкций до тех пор, пока не будет устранена общая угроза», — отметила она.

Победить пандемию, напомнила Духан, можно только «совместными усилиями всех государств и международных организаций в духе многосторонности, сотрудничества и солидарности». «Перед лицом глобальной проблемы никому не должно быть отказано в жизненно необходимой медицинской помощи», — подчеркнула представительница ООН.

Духан призвала страны, «использующие санкции в качестве инструмента международных отношений», немедленно отменить меры, направленные на создание барьеров в торговле, включая те, что «препятствуют финансированию закупок лекарств, медицинского оборудования, продовольствия и других основных товаров». Она напомнила, что страны, подвергшиеся санкциям, в частности Иран, Венесуэла, Куба, Сирия и Йемен, «страдают от нехватки лекарств и защитных средств». «Использование политических санкций нарушает права человека и нормы международного поведения», — резюмировала представительница ООН.

Тем не менее, представители США, ЕС, Великобритании, Украины и Грузии отказались прислушаться к представителям ООН. Так что коронавирус коронавирусом, а политика и санкции остаются в силе.

Русская линия