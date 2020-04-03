Глава Синодального отдела указал, что рассказывающий о возможном закрытии храмов на Пасху владыка не является Патриархом и не входит Рабочую группу по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии…

Председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион в свете начавшейся пандемии потерял возможность заниматься своим непосредственным послушанием на межцерковной арене, и, видимо, поэтому обратил всю свою энергию на внутрицерковные проблемы и вопросы, связанные с карантинными мерами российских властей из-за коронавируса.

При этом своими скоропалительными и неоднозначными заявлениями владыка Иларион начал вводить многих верующих в явное смущение. У общественности стало складываться впечатление, что в Русской Православной Церкви есть только один волоколамский архипастырь, который решает все церковные вопросы и вместо Патриарха, Синода и компетентных церковных органов комментирует все темы, которые возникают в общественном поле России.

Так, не успел ещё президент России Владимир Путин заявить о том, что режим самоизоляции в России будет продлён из-за коронавируса до 30 апреля, как глава Отдела внешних церковных связей предупредил, что верующим необходимо готовиться встречать Пасху дома, поскольку все храмы в России могут быть закрыты. При этом в отсутствии официальной реакции Церкви на эту тему, СМИ преподнесли слова волоколамского Преосвященного, как позицию всей Русской Церкви.

Только сегодня глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда решил всё-таки, хоть и в мягкой форме, но всё же одёрнуть чрезмерно активного главу ОВЦС.

«Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что официальная позиция Русской Православной Церкви по всем вопросам, касающимся реакции Церкви на ситуацию с коронавирусом, исходит непосредственно от Святейшего Патриарха, либо от Рабочей группы по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, действующей по благословению Патриарха. Любые иные выступления — мнение выступающих», — написал Легойда в пятницу в своем Телеграм-канале.

Эти же слова подтвердил и заместитель Управляющего делами Патриархии епископ Савва, заявив в пятницу, что в упомянутой Рабочей группе «ведётся внимательная работа, учитываются многие обстоятельства, в том числе, и это немаловажно, учитывается, что многое ещё может меняться (и в лучшую сторону тоже между прочим)». «Поэтому личные мнения — это только личные мнения», — резюмировал в своём Телеграм-канале владыка Савва.

Русская линия