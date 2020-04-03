Президент Белоруссии Александр Лукашенко в отличие от других лидеров стран отказался идти по пути полной изоляции населения и разорения своей собственной экономики из-за коронавируса, и подобно властям Швеции призвал население быть бдительным, но жить в прежнем режиме, сообщает Lenta.Ru.

Как известно, в Швеции не стали следовать примеру ЕС и вводить какие-либо ограничения, поскольку сочли, что любые карантинные меры будут более губительны для населения, чем сам коронавирус.

Со своей стороны Александр Лукашенко призвал подумать о том, что будет после коронавируса, когда бедные страны, сами остановившие своё производство, станут ещё беднее, а богатые смогут в целом без особых проблем выйти из того кризиса и за подачки скупить суверенитет целых стран, оказавшихся на грани краха из-за карантинных мер.

Президент Белоруссии не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать. Ранее Лукашенко пообещал рассказать много интересного про пандемию коронавируса после того, как спадет «психоз».

Белорусский лидер предложил подумать пока над следующими вопросами: является ли коронавирус рукотворной инфекцией или же случайно появился из воздуха, а также кому он был нужен и кто воспользовался ситуацией.

В одном из своих последних интервью Александр Лукашенко признался, что как политик рискует, поскольку его могут обвинить в том, что он допустил эпидемию в стране, но менять своё решение не намерен.

«Уже сейчас говорят, что после пандемии мир будет другим. Абсолютно точно, и я с этим согласен. Мир будет другим, но второй вопрос, где будет наше место в этом мире. Это для меня главный вопрос, а не коронапсихоз, не инфопандемия и прочее. Это есть, но это пройдёт, месяц-два и пройдёт, а останется вопрос, где мы, где наше место? И такой вопрос будет для богатых ресурсами Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Армении и Киргизстана. Для Украины будет такой же вопрос. Для всех возникнет этот вопрос. Боюсь, чтобы нас не переделили без войны», — отметил Лукашенко в интервью телеканалу «Мир 24».

При этом глава Белоруссии считает, что Москва, Вашингтон и Пекин выйдут из этого кризиса без глобальных потрясений, поскольку у России есть нефть и ископаемые, у США — печатный станок и доллар, а у Китая — мощная экономика и огромное количество производств. Все остальные страны, не обладающие такими ресурсами, совершают серьёзную ошибку, вводя жёсткий карантин и нанося удар по своей собственной экономике, потому что потом богатые при помощи небольших подачек смогут скупить весь их суверенитет, считает Александр Лукашенко.

Понимая это, президент Белоруссии не желает поддаваться всеобщей панике и вводить карантин из-за коронавируса.

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