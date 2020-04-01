Греческое агентство «Ромфея» сообщило, что информация, распространяемая в соцсетях о призывах Святой Горы, не соответствует действительности…

Активно распространяемое в соцсетях сообщение о призыве афонских монахов к каждому христианину изобразить крест на входной двери своего жилища, чтобы защититься от коронавируса, оказалась вымыслом, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое агентство «Ромфея».

28 марта 2020 года на Святой Горе Афон опровергли заявления о призыве афонских монахов помещать кресты на входные двери православных домов, якобы по указанию Божией Матери.

Греческий портал цитирует сообщение, которое рассылалось в соцсетях и в мессенджерах:

«Особые указания с горы Афон и от наших святых отцов. Во время вчерашней Литургии Богородица им указала, чтобы у каждого православного дома был крест на входной двери сегодня вечером! Если вы этого ещё не сделали, нарисуйте его пальцем, смоченным в оливковом масле! Заповедь Богоматери. Расскажи всей своей семье».

Как поясняет издание, связавшееся с представителями Святой Горы, информация является вымыслом, и Св. Кинот Святой Горы не выступал с таким призывом. Тем более на Афоне ничего не знают о том, что это указание якобы дала сама Пресвятая Богородица. В связи с этим в Киноте призвали верующих доверять только официальным сообщениям Святой Горы.

Тем не менее, многие христиане по всему миру, и в том числе в России, поверили указанному сообщению и начертили (или обновили) изображение креста Христова на входе в свои жилища. При этом стоит признать, что даже если этот призыв и не был озвучен Св. Кинотом Святой Горы Афон, никакого вреда верующим он принести не мог.

Лишний раз окропить своё жилище святой водой или изобразить крест Христов над входом, а также призвать священника освятить квартиру, вряд ли может кому-то повредить.

Русская линия