Среди христианских народов распространено предание, что год, когда в храме Гроба Господня в Иерусалиме не произойдёт схождения Благодатного огня, станет одним из последних перед концом света и приходом антихриста. И если ранее отмена этой церемонии казалась в принципе невозможной, то на фоне паники и жестких мер властей многих стран по закрытию храмов из-за коронавируса это уже не кажется столь немыслимым.

На фоне жёстких ограничительных мер по всему миру, попыток установления тотального электронного контроля над жителями целых стран, а также полного или частичного закрытия храмов и запрета богослужений, многие христиане стали задаваться вопрос, не пришло ли это страшное время, когда в мире должен воцариться антихрист.

Видимо, понимая это, еврейские власти решили, что силовое закрытие храма Гроба Господня в Иерусалиме приведёт к весьма серьёзным последствиям. Поэтому изначально они хотели закрыть святыню, но затем изменили своё мнение, и сегодня даже заявляют, что будут способствовать передаче Благодатного огня в другие страны.

Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме состоится, несмотря на строгие санитарные меры в связи с пандемией коронавируса, сообщает Благовет-инфо со ссылкой на Jerusalem Post.

Хотя в храм Гроба Господня сможет попасть ограниченное число людей, огонь, как и в предыдущие годы, будет доставлен в Поместные Православные Церкви.

Богослужения Страстной недели и Пасхи в Иерусалиме обычно собирают огромное количество паломников со всего мира. Однако в связи с пандемией коронавируса, поразившей также Израиль, скопления людей строго запрещены, а все храмы закрыты. В этом году Страстная седмица начинается у католиков 5, а у православных и верующих древневосточных Церквей — 12 апреля.

Каждый год в Великую субботу Патриарх Иерусалимский Феофил заходит в кувуклию Гроба Господня, где у него чудесным образом загораются свечи. Многочисленные верующие, присутствующие в храме, зажигают свои свечи от свечей Патриарха, после чего огонь доставляется в аэропорт имени Бен-Гуриона, а оттуда на самолетах — в Грецию, Россию, Украину, Сербию, Болгарию, Грузию, Румынию и другие страны.

Точная церемония схождения Благодатного огня в этом году ещё не разработана, поскольку министерство здравоохранения может ввести дополнительные ограничения, но спецрейсы в Россию, Украину и Грецию уже согласованы.

На данный момент предполагается, что на церемонии схождения огня в храме Гроба Господня смогут присутствовать 10−15 человек, представляющие разные восточные Церкви. Они же, в сопровождении полицейского эскорта, доставят огонь в аэропорт. Делегации из разных стран, которые прибудут за огнём, не будут выходить из самолетов, чтобы не нарушить карантин. Они примут лампады прямо на борту.

Как отметил источник в еврейском МИДе, священноначалие Церквей продемонстрировало понимание ситуации, настояв при этом на своем праве отпраздновать Пасху.

Русская линия