Русская линия
Сводка новостей от 1 апреля 2020

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: «Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живём»
Совершён молитвенный облёт Санкт-Петербурга с чудотворной Казанской иконой Божией Матери…

Совершён молитвенный облёт Санкт-Петербурга с чудотворной Казанской иконой Божией МатериМолитвенный облёт Санкт-Петербурга совершен 31 марта с чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Перед облётом митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил в Казанском кафедральном соборе молебен перед святыней. Затем образ был доставлен на вертолет, сообщает ИА «Вода живая».

Воздушное судно с правящим архиереем, священнослужителями при пении молебна и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы пролетело над границами Северной столицы с пересечением её исторической части.

Иерарх вознёс молитвы об избавлении петербуржцев от эпидемии.

«Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живем, — сказал владыка в конце полета. — В дни карантина у нас есть хорошая возможность поразмышлять над своей жизнью, сделать правильные выводы. Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло. Главное, мы должны каяться в грехах, исправляться, и Господь пошлет избавление».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл призвал верующих молиться Пресвятой Богородице об избавлении от вредоносного поветрия
Предстоятель Русской Православной Церкви совершит объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление»...

Александр Алекаев: Доблестный генерал Ренненкампф достоин увековечивания его памяти в городе, где он принял мученическую смерть
В день светлой памяти Георгиевского кавалера Скобелевский комитет предложил безвозмездно передать властям Таганрога мемориальную доску генералу...

Конца света пока не будет
Несмотря на пандемию, в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится традиционная церемония схождения Благодатного огня, заявили еврейские власти...

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: «Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живём»
Совершён молитвенный облёт Санкт-Петербурга с чудотворной Казанской иконой Божией Матери...

В Тульской области заплакала Пресвятая Богородица
В Михаило-Архангельском храме села Урусово замироточила старинная икона Божией Матери «Знамение»...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти одного из идеологов славянофильства Ю.Ф.Самарина и генерал-адъютанта П.К. фон Ренненкампфа...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика