Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: «Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живём»

Молитвенный облёт Санкт-Петербурга совершен 31 марта с чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Перед облётом митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил в Казанском кафедральном соборе молебен перед святыней. Затем образ был доставлен на вертолет, сообщает ИА «Вода живая».

Воздушное судно с правящим архиереем, священнослужителями при пении молебна и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы пролетело над границами Северной столицы с пересечением её исторической части.

Иерарх вознёс молитвы об избавлении петербуржцев от эпидемии.

«Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом, что мы неправильно живем, — сказал владыка в конце полета. — В дни карантина у нас есть хорошая возможность поразмышлять над своей жизнью, сделать правильные выводы. Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло. Главное, мы должны каяться в грехах, исправляться, и Господь пошлет избавление».

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