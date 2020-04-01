3 апреля 2020 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит принесение иконы Божией Матери «Умиление» с места её пребывания в крестовом Владимирском храме Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Богоявленский собор в Елохове, сообщает Патриархия.Ru.

В 16.00 Святейший Владыка начнёт объезд вокруг Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский, и прибудет со святыней в Богоявленский Елоховский кафедральный собор, где в 18.00 начнётся утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавит Святейший Патриарх Кирилл.

Прямую трансляцию принесения иконы «Умиление» и богослужения будут вести телеканалы «Спас» и «Союз».

Святейший Патриарх обращается с призывом к верующим, пребывая в домах, совместно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции — с 16.00 по московскому времени в пятницу, 3 апреля 2020 года.

Икона Божией Матери «Умиление» — келейный образ преподобного Серафима Саровского. Святыня была обретена преподобным Серафимом в саровских лесах. Он называл её «Радостью всех радостей». Чудотворный образ находился в его монастырской келье, именно перед этой иконой святой отошёл ко Господу 2 (14) января 1833 года.

В письменных воспоминаниях современников святого Серафима образ упоминается в описаниях последнего периода его жизни, когда, выйдя в 1815 году из затвора, он стал принимать в своей келье всех искавших беседы и поучения. После совместной покаянной молитвы и благословения, святой Серафим обыкновенно крестообразно помазывал чело пришедшего елеем из лампады, горевшей перед келейной иконой.

После кончины преподобного Серафима икона «Умиление» была передана в Дивеевский женский монастырь, чудотворный образ стал главной святыней обители. Для поклонения этой иконе верующие в XIX веке преодолевали пешком сотни и тысячи километров.

В 1927 году Дивеевский монастырь был закрыт, но святой образ удалось тайно вывезти, в течение десятилетий его хранили благочестивые люди.

В июне 1991 года икона была передана Святейшему Патриарху Алексию II. В наше время она постоянно находится в Патриаршей рабочей резиденции в Чистом переулке. Один раз в год — в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (празднуется в 5 субботу Великого поста) — Серафимо-Дивеевскую икону «Умиление» выносят для всеобщего поклонения в Богоявленский кафедральный собор в Елохове (Москва).

Икона написана на полотне, натянутом на кипарисную доску размером 67×49 см., и представляет поясное одноличное изображение Богоматери со склоненной главой, опущенным взором и скрещенными на груди руками в момент произнесения Ею слов Архангелу Гавриилу при Благовещении: «Се раба Господня, буди ми по глаголу твоему» (Лк. 1:38).

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