Сегодня многие неравнодушные русские люди поминают в своих молитвах Георгиевского кавалера, активного борца с революционной смутой 1905 — 1907 гг., героя Русско-Японской и Первой мировой войн, доблестного генерала Павла Карловича фон Ренненкампфа. Как известно, 1 апреля 1918 года генерал был зверски убит большевиками в городе Таганроге.

В этот же день большевицкие палачи ворвались в дом, где жила семья генерала. Супруги Ренненкампфа там не оказалось, но красноармейцы схватили приёмную дочь генерала Ольгу, которую Павел Карлович удочерил и любил как родную. Палачи надругались над 17-летней девочкой, искалечив её, а затем зверски добили, бросив изуродованное тело прямо во дворе.

Известно, что перед смертью Павел Карлович принял Православие. Он и его приёмная дочь были похоронены на Старом кладбище Таганрога. Их положили в общую могилу с убиенными юнкерами и офицерами Третьей Киевской школы прапорщиков, также ставших жертвами красного террора. Позже их могила была стерта с лица земли, потому что большевики старались уничтожить память о своих жертвах, всячески очерняя их.

Таким образом красные расправились с лучшими людьми русского народа, теми, кто не предал Россию, ведь известно, что генерал Ренненкампф 54 года отдал беззаветному служению Российской империи, являлся героем Русско-японской и Первой мировой войн.

Ныне имя генерала постепенно очищается от той грязи и лжи, которые толстым слоем были излиты на память Георгиевского кавалера в советские годы. В 2015 году во Всесвятском храме на Старом кладбище Таганрога, в котором отпевали генерала Ренненкампфа, был установлен киот в честь святого апостола Павла — Небесного покровителя генерала. А вскоре после этого местные краеведы смогли определить место братского захоронения, где упокоился Георгиевский кавалер.

От имени Скобелевского комитета хотелось бы обратиться к властям города Таганрога с просьбой позаботиться об этом месте и установить здесь какой-нибудь мемориальный знак в память о погибших и генерале Ренненкампфе. В свою очередь Скобелевский комитет готов безвозмездно изготовить и передать в дар Культурно-историческому фонду «Возрождение Таганрога» (в частности, Елене Валерьевне Сироте) мемориальную доску. Такой памятный знак был уже торжественно открыт министром культуры РФ в городе Гусеве к 100-летию победы русского оружия под Гумбинненом. Скульптором доски является известный ростовский художник и скульптор Дмитрий Лындин.

Царствие Небесное и вечная память невинно убиенному генералу Павлу Ренненкампфу, а также всем тем, кто остался верен своей вере и Отечеству даже до смерти!

Вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, специально для «Русской линии»