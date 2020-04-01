Русская линия
Сводка новостей от 1 апреля 2020

Александр Алекаев: Доблестный генерал Ренненкампф достоин увековечивания его памяти в городе, где он принял мученическую смерть
В день светлой памяти Георгиевского кавалера Скобелевский комитет предложил безвозмездно передать властям Таганрога мемориальную доску генералу…

Мемориальная доска генералу Павлу Карловичу Ренненкампфу на здании Краеведческого музея ГусеваСегодня многие неравнодушные русские люди поминают в своих молитвах Георгиевского кавалера, активного борца с революционной смутой 1905 — 1907 гг., героя Русско-Японской и Первой мировой войн, доблестного генерала Павла Карловича фон Ренненкампфа. Как известно, 1 апреля 1918 года генерал был зверски убит большевиками в городе Таганроге.

В этот же день большевицкие палачи ворвались в дом, где жила семья генерала. Супруги Ренненкампфа там не оказалось, но красноармейцы схватили приёмную дочь генерала Ольгу, которую Павел Карлович удочерил и любил как родную. Палачи надругались над 17-летней девочкой, искалечив её, а затем зверски добили, бросив изуродованное тело прямо во дворе.

Известно, что перед смертью Павел Карлович принял Православие. Он и его приёмная дочь были похоронены на Старом кладбище Таганрога. Их положили в общую могилу с убиенными юнкерами и офицерами Третьей Киевской школы прапорщиков, также ставших жертвами красного террора. Позже их могила была стерта с лица земли, потому что большевики старались уничтожить память о своих жертвах, всячески очерняя их.

Таким образом красные расправились с лучшими людьми русского народа, теми, кто не предал Россию, ведь известно, что генерал Ренненкампф 54 года отдал беззаветному служению Российской империи, являлся героем Русско-японской и Первой мировой войн.

Ныне имя генерала постепенно очищается от той грязи и лжи, которые толстым слоем были излиты на память Георгиевского кавалера в советские годы. В 2015 году во Всесвятском храме на Старом кладбище Таганрога, в котором отпевали генерала Ренненкампфа, был установлен киот в честь святого апостола Павла — Небесного покровителя генерала. А вскоре после этого местные краеведы смогли определить место братского захоронения, где упокоился Георгиевский кавалер.

От имени Скобелевского комитета хотелось бы обратиться к властям города Таганрога с просьбой позаботиться об этом месте и установить здесь какой-нибудь мемориальный знак в память о погибших и генерале Ренненкампфе. В свою очередь Скобелевский комитет готов безвозмездно изготовить и передать в дар Культурно-историческому фонду «Возрождение Таганрога» (в частности, Елене Валерьевне Сироте) мемориальную доску. Такой памятный знак был уже торжественно открыт министром культуры РФ в городе Гусеве к 100-летию победы русского оружия под Гумбинненом. Скульптором доски является известный ростовский художник и скульптор Дмитрий Лындин.

Царствие Небесное и вечная память невинно убиенному генералу Павлу Ренненкампфу, а также всем тем, кто остался верен своей вере и Отечеству даже до смерти!

Вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, специально для «Русской линии»

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Александр Алекаев: Доблестный генерал Ренненкампф достоин увековечивания его памяти в городе, где он принял мученическую смерть
В день светлой памяти Георгиевского кавалера Скобелевский комитет предложил безвозмездно передать властям Таганрога мемориальную доску генералу...

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