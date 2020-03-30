Официальный представитель правительства Греции заявил, что греческие храмы не будут открыты для верующих на Пасху, и все верующие «останутся дома»…

В храмах Греции не будут праздновать Воскресение Христово в этом году

Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил в ходе одной из своих последних пресс-конференций, что «мы не будем праздновать Пасху в храмах в этом году», сообщает портал Orthodoxtimes.com.

«В этом году мы останемся дома. У нас будет время, чтобы отпраздновать Пасху», — заявил Стелиос Петсас. «В этом году Пасха отличается. Всё не так, как в предыдущие годы. Священный Синод Элладской Церкви находится в контакте с правительством. Мы будем наблюдать совершение Литургии по видеотрансляции».

«Мы живём в исторический момент», — сказал Петсас, отметив, что «в этом году у нас не будет жареных вертелов в деревне на Пасху». «Мы будем праздновать дома. У нас впереди годы, чтобы отпраздновать это событие. Но ни один день не будет таким же в ближайшие годы, если мы потеряем человека, которого мы любим из-за нашего легкомыслия. Мы остаёмся дома», — сказал он.

Ранее власти Греции решили продлить запрет на открытие храмов до 11 апреля. В новом постановлении прописано, что богослужения Страстной седмицы, возможно, будут проводиться «только священником и дьяконом» за закрытыми дверями.

Постоянный Священный Синод Элладской Церкви пока никак не прокомментировал эти решение греческих властей. В письме, направленном в последние дни министру образования, Священный Синод обратился с просьбой разрешить священникам совершать Божественную литургию и богослужения в обычном режиме за закрытыми дверями. В том же письме греческие иерархи просят разрешения совершать Божественную литургию в монастырях, где люди всё равно живут одной общиной.

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