Дональд Трамп признал, что в результате распространения вируса в США могут умереть минимум 200 тысяч и максимум 2,2 млн американцев…

Действия властей США можно будет считать успешными, если жертвами заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в стране станут менее 200 тысяч человек. Такую точку зрения высказал американский лидер Дональд Трамп в воскресенье на пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Подумайте об этой цифре: 2,2 млн человек могли бы погибнуть, если бы мы ничего не делали», — сказал он, отметив также, что, по мнению некоторых специалистов, показатель мог оказаться ещё выше.

«Если мы сможем снизить данный показатель до, как мы говорили, 200 тысяч человек, то, хоть это и ужасная цифра, <…> это будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу», — убеждён Трамп. Он добавил, что итоговая цифра может быть и ниже: от 100 тыс. до 200 тыс. смертей.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил мнение, что в стране жертвами коронавируса могут стать от 100 тыс. до 200 тыс. человек. При этом, по его словам, заразятся миллионы людей.

Трамп сообщил, что пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, наступит в Соединенных Штатах через две недели.

«По предварительным прогнозам, пик смертности наступит через две недели, — указал он. — Хуже всего будет провозгласить победу [над вирусом] прежде, чем она действительно будет одержана». «В связи с этим необходимо, чтобы в течение следующих двух недель, на протяжении этого периода, все чётко следовали рекомендациям [врачей]», — подчеркнул Трамп.

Президент США заявил, что Соединенные Штаты продлевают до 30 апреля действие санитарных ограничений в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.

«Чем чётче мы будем следовать рекомендациям врачей — тем быстрее этот кошмар закончится, — указал американский лидер. — Поэтому, чтобы остановить распространение [инфекции], мы продлеваем наши санитарные ограничения до 30 апреля». Президент США при этом выразил надежду на то, что администрации не придётся вновь продлевать меры по истечении данного срока.

В начале прошлой недели Белый дом распространил список рекомендаций, направленных на борьбу с распространением в стране нового коронавируса. Помимо прочего, жителям США посоветовали по возможности работать из дома, отменить запланированные поездки, избегать походов в бары и рестораны и прочие места скопления людей. Их действие было рассчитано до 30 марта.

В среду Трамп подтвердил, что хотел бы к пасхальным праздникам, приходящимся на 12 апреля, хотя бы частично возобновить работу частного сектора США, в значительной степени остановленную из предосторожности ввиду вспышки коронавируса нового типа. При этом глава администрации заверил, что будет учитывать рекомендации медиков, в том числе координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс и директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

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