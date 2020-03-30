Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Наши грехи являются причиной того, что с нами стало. Поэтому я призываю вас: выполняйте то, что говорят вам врачи, кайтесь и молитесь

27 марта 2020 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в эфире телеканала «Интер» обратился к верующим в связи с карантином из-за коронавируса. Предстоятель УПЦ сообщил, что храмы на Украине закрываться не будут, но священники должны будут соблюдать особые меры, озвученные властями, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Храмы во время этой эпидемии являются тем местом, где человек получает утешение, где он находит для себя радость. Поэтому храмы не закрываются», — подчеркнул Блаженнейший владыка Онуфрий.

Говоря о причинах той напасти, которая происходит сегодня в мире, митрополит Онуфрий обратил внимание верующих на ветхозаветную историю еврейского народа, который был наказан Богом за свои грехи через Навуходоносора.

«Сегодня для нас Навуходоносором является коронавирус. Мы должны потерпеть, мы должны исправить свою жизнь, мы должны, прежде всего, молиться Богу. Кайтесь в своих грехах, потому что они есть причина того, что сей духовный Навуходоносор берёт нас в полон. Мы также должны не протестовать против того режима, который вводится из-за коронавируса, чтобы остановить его распространение. Эти санитарные нормы не лечат коронавирус, они лишь не дают ему распространяться. А лечит коронавирус Божия сила, которая подаётся нам через врачей. Поэтому я призываю вас, как пророк Иеремия, терпеть, каяться и молиться. Выполняйте то, что говорят вам врачи, но прежде всего надейтесь на Бога и старайтесь исправить свою жизнь, потому что наши грехи являются причиной того, что с нами стало».

Затем Предстоятель подчеркнул, что в Церкви выполняют все санитарные нормы и предписания ВОЗ и властей, а потому, чтобы уменьшить количество одновременно присутствующих в храме, рекомендовал тем, кто желает исповедаться или причаститься, предварительно договориться со священнослужителями по телефону.

По словам владыки Онуфрия, сегодня, к сожалению, нет возможности, чтобы в храме находились сразу 100 человек одновременно, поэтому такие договорённости необходимы. «Пусть Бог помогает нам, чтобы мы были дисциплинированными, потому что именно дисциплина всегда нужна, особенно когда вокруг опасность», — пожелал Архипастырь.

Тех людей, которые чувствуют себя нездоровыми, Его Блаженство призвал молиться дома, «чтобы своим присутствием в храме не подвергать риску тех, кто ещё здоров». «Потому что это не будет по любви, — сказал он. — А Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. Любовь она всегда спрашивает, что я могу принести в жертву ради ближнего своего?».

Молиться можно на том месте, где человек находится — дома, в больнице, отметил митрополит Онуфрий. «Встаньте на молитву, возьмите молитвослов, Псалтырь, Евангелие, другую духовную книгу и читайте, молитесь. Или просто читайте „Отче наш“ или „Богородицу“, или молитву Иисусову — и это будет единение с церковным Телом».

Что же касается больных, то заболевший человек может призвать к себе священника, чтобы исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн, отметил архипастырь.

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