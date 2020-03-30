29 марта 2020 года, в Неделю 4-ю Великого поста, прп. Иоанна Лествичника, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом, в котором вновь обратился к вопросу карантина в связи с коронавирусом и призвал верующих выполнять те предписания, которые озвучивают власти, сообщает Патриархия.Ru.

«Сегодня Отечество наше проходит через трудные испытания. Вы знаете, есть очень большая угроза пандемии страшного вируса. Я получаю известия из разных стран, но меня особенно поразило письмо одной православной женщины из Италии. Ещё раз повторю: письмо произвело на меня страшное впечатление. Она пишет: „Владыка, я хорошо понимаю москвичей, жителей Петербурга, других городов. Вам кажется, что эта страшная эпидемия где-то далеко, и неизвестно, когда она к вам придёт, неизвестно, будет ли она такой страшной. Точно так же и мы думали две недели назад. Нам казалось, что никакой эпидемии в Риме не будет. Но сегодня мы все сидим по домам, морги и даже стадионы заполнены трупами, их невозможно даже сжигать. Люди умирают так, как только могут умирать во времена страшной эпидемии. Мы нередко остаёмся без еды; с огромным страхом доходим до ближайшего магазина, где можем приобрести продукты, и немедленно возвращаемся домой; а если не вернёмся, подвергаемся репрессиям со стороны полиции. Мы не могли себе представить, что у нас будет такая жизнь“, — а далее слова, обращенные ко всем нам: „как вы сегодня не можете этого представить“. А почему каждый не может себе представить? А потому что, по милости Божией, практически ни в одной семье ещё никто не умер. Если же это произойдёт, то во мгновение все представят; ещё и в панику впадём. Но Церковь призывает сегодня, до жертв в наших семьях, принять на себя обязательство строго исполнять все предписания, которые исходят от санитарных властей в России», — заявил Патриарх Кирилл.

«Поэтому я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого Патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, а если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. У нас нет другого ответа, потому что мы любим свои храмы. 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы, преодолевать тяготение собственной злой воли и внешних обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю свою жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов; и я, наверное, никогда бы этого не сказал, если бы не удивительный, спасительный пример святой Марии Египетской, которая в течение именно этой недели прославляется Церковью как великая подвижница, еще при земной жизни воспринявшая ангельское естество. В отдалении от монастырей и храмов, в уединении, в далекой пустыне преподобная Мария и душу свою спасла, и дала силы физическому телу прожить ровно столько лет в невероятно трудных условиях, сколько позволил Господь», — отметил Предстоятель.

«Её молитвами да хранит Господь нас всех от инфекций, от болезней. Но самое главное — да поможет её пример осознать и нам важность уединения в наших личных пустынях, в наших квартирах. Примем на себя частицу подвига Марии Египетской, для того чтобы сохранить себя, своих родных и близких, а, может быть, ещё и для того, чтобы прочувствовать подвиг великой подвижницы, которая в уединении прожила большую часть своей жизнь только потому, что верила в Господа и слушалась Его голоса. Верим, что и сегодня Господь призывает нас идти её путём даже в условиях современных мегаполисов», — заключил Патриарх Кирилл.

Русская линия