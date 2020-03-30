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Сводка новостей от 30 марта 2020

Так уходят ко Господу праведники
Скончался 71-летний сербский епископ Валевский Милутин (Кнежевич), который заразился коронавирусом, когда старался поддержать и утешить паству…

Епископ Валевский Милутин (Кнежевич)Престарелый иерарх Сербской Православной Церкви епископ Валевский Милутин (Кнежевич), несмотря на свой преклонный возраст, до конца своих дней не оставлял попечения о пастве и старался утешить и поддержать тех, кто отчаялся из-за коронавируса.

71-летний владыка Милутин, о заражении которого коронавирусом ранее сообщала Валевская епархия, заразился во время обхода верующих. В результате архипастырь умер через несколько дней в белградском медицинском центре «Драгиша Мишович», сообщает Православие.Ru.

По данным местных СМИ, вместе с епископом заразились два священника. Об их состоянии информации нет.

Кончина епископа Милутина — печальная новость для верующих Сербской Православной Церкви, однако, его христианское отношение к смерти и сами обстоятельства кончины могут стать для всех нас настоящим утешением. Так уходят ко Господу праведники, которые всего себя отдали служению Богу и ближним.

Рано или поздно всех нас ждёт встреча с Господом. Вопрос только, когда и в каком состоянии мы предстанем на Страшный суд. Владыка Милиутин свой архипастырский долг исполнил до конца и нет никаких сомнений, что ему будет что представить на Страшном суде.

Царствие Небесный и вечный покой почившему архипастырю Милутину, который даже своей достойной кончиной сумел утешить свою паству!

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