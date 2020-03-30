В обители, которая одной из первых признала украинских раскольников, заболел один из монахов, ещё двое под подозрением…

Первый случай заболевания от коронавирусной инфекции подтверждён у монаха на Афоне, он госпитализирован в больницу АХЕПА в Салониках, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Halkidikifocus.

По данным греческого издания, речь идёт о монахе в возрасте примерно 60 лет из монастыря Ксенофонт, который недавно ездил в Великобританию с делегаций монастыря и вернулся до введения запрета на посещение Святой Горы 20 марта.

У монаха были подозрительные симптомы, а после положительного теста на SARS-CoV-2 в лаборатории он был госпитализирован в больницу АХЕПА медицинского факультета университета Аристотеля.

После возвращения из Англии у заболевшего были контакты ещё с двумя монахами, их поместили на карантин в монастыре.

Обращает на себя внимание, что монастырь Ксенофонт стал одним из первых афонских обителей, которая признала и сослужила с украинскими раскольниками. И теперь это первый афонский монастырь, в котором была обнаружена коронавирусная инфекция.

Удастся ли греческим властям локализовать очаг инфекции или коронавирус распространится и на другие афонские монастыри, остаётся неизвестным.

В настоящее время в Греции подтверждён 1061 случай инфицирования коронавирусом, за сутки зафиксировали 95 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки умерли четыре человека, общее количество жертв достигло 32 человек.

Русская линия