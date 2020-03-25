Несмотря на резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дональд Трамп объявил о скором ослаблении, а впоследствии и полной отмене всех карантинных мер, сообщает газета «Взгляд».

В настоящее время в США выявлены более 45 тысяч заражённых, а число умерших приближается к 600. В ВОЗ подчеркивают, что США могут превратиться в новый очаг распространения инфекции, а главный хирург страны прогнозирует резкий всплеск эпидемии из-за того, что многие американцы игнорируют предписания властей и просьбы сидеть дома.

Главный очаг эпидемии — Нью-Йорк, фактическая финансовая столица Запада. Коронавирус вынудил руководство штата ввести беспрецедентные меры карантина с закрытием не только школ и ресторанов, но и всех предприятий. Аналогичные меры предприняты в Калифорнии. В еще одном крупном штате — Флориде — готовятся к чрезвычайным мерам: пенсионеров там особенно много, американцы из среднего класса любят переезжать к океану под старость.

На этом фоне президент Дональд Трамп изъявил намерение снять ограничительные меры для всех, кроме пенсионеров — самой уязвимой для коронавируса категории населения. Это должно произойти к Пасхе, а Пасха в западном мире скоро — 12 апреля. Причина такого решения состоит в том, что ограничительные меры несут для страны гораздо больше вреда, чем сам коронавирус, который угрожает только пожилым.

Американцы умеют считать, а упомянутые Калифорния и Нью-Йорк дают четверть от ВВП страны. На четверть же, согласно аналитикам Goldman Sachs, во втором квартале сократится производство по всей стране. Обычно в резко негативных прогнозах пишут, что подобного не было со времён Великой депрессии, но во времена Великой депрессии подобного тоже не было — тогда рекорд падения был в 14% за квартал. Происходящее сейчас можно сравнить только с периодом Первой мировой войны.

Из-за обесценивания акций в США стало на полмиллиона миллионеров меньше. Близка к банкротству легендарная The Boeing Company. Рынок услуг умирает на глазах. Страна падает в пропасть массовой безработицы, а дальше — хуже. «Люди будут погибать, будут тысячи суицидов, будет нестабильность», — заявил президент Трамп.

Так что другого выхода у президента США просто нет. И судя по всему, по пути Америки вскоре вынуждены будут пойти и другие государства. Иначе их ждёт хаос и голод.

Русская линия