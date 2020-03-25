Президент Бразилии Жаир Болсонару не собирается следовать тактике «выжженной земли» в борьбе с коронавирусом и усомнился в целесообразности карантина…

Для современного мира свойственно жить виртуальной реальностью. Нас очень часто серьёзно беспокоят возможные опасности, которые могут с нами произойти, чем те, что в реальности уже происходят. Паническая реакция мирового сообщества на распространение коронавируса привела к тому, что целые страны сегодня уже сталкиваются с жесточайшим экономическим кризисом и для существенной части населения вскоре может встать вопрос о голоде.

На данный факт обратил внимание президент Бразилии Жаир Болсонару. Это пока единственный глава государства в мире, который в ходе телеобращения к народу выразил мнение, что введение карантинных мер и ограничений на работу отдельных секторов экономики в связи с эпидемией коронавируса является куда более опасным, чем сам этот вирус.

По мнению Болсонару, «те немногие представители местной и региональной власти [которые ввели ограничения] должны отказаться от концепции выжженной земли: запрета транспортного сообщения, закрытия предприятий торговли, массовой самоизоляции», передает ТАСС. «Мы должны вернуться к нормальной жизни», — заявил президент Бразилии.

По словам Болсонару, вирус представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у здоровых пациентов младше 40 являются редкими. «Так зачем же закрывать школы?» — выразил удивление бразильский политик.

Он также выразил мнение, что большинство жителей Бразилии в случае заражения даже не заметит этого. При этом Болсонару отметил важность соблюдения рекомендаций министерства здравоохранения, чтобы не заразить старшее поколение. «Что касается меня, то поскольку я раньше занимался спортом, мне не следовало бы беспокоиться даже в случае заражения этим вирусом», — заявил президент Бразилии.

Впрочем, пока многие страны продолжают практиковать тактику «выжженной земли» в связи с распространением коронавируса, и надо сказать, она не приносит должных результатов. Вместе с тем, эксперты уже признают, что мир в ближайшее время погрузится в жесточайший экономический кризис. Это приведёт, как минимум, к существенному обнищанию населения многих стран.

Русская линия