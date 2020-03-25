Митрополит Омский и Таврический Владимир в эфире программы «Благовест. Слово пастыря» на «12 канале» рассказал о влиянии коронавируса на церковную практику совершения Таинств и ответил на вопрос о том, как причащаются в период пандемии и можно ли заразиться при Причастии, сообщает портал «Омск-Информ».

«Если идти с такими мыслями, то лучше не подходить. Когда была Тайная Вечеря, Христос причастил 12 учеников: 11 причастил во спасение и одного — в погибель. Если у вас есть такие мысли, то не надо идти. У нас в соборе я благословил — причащайтесь так, как всегда причащались. Я не понимаю того, чего боятся. Если я боюсь, то для чего я тогда иду к Святой Чаше? Это кровь Христова, которую мы принимаем под видом хлеба и вина. <…> По вере Вашей будет Вам», — высказался глава Омской епархии.

Сам архипастырь уверен, что в Омске никакого коронавируса не будет. «Надо подходить с верою, а не бояться какого-то вируса. Что, Бог слабее, чем вирус? Сейчас даже многие учёные выступают, что раз мы стали такими непорядочными, плохими, нас природа может поправлять и наказывать», — продолжил владыка.

Митрополит Владимир напомнил, что сейчас проходит крестопоклонная неделя Великого поста, и посреди храма находится Крест Христов, который всегда был опорой и утешением для христиан.

«Говорят: „я боюсь других людей“. Но надо бояться Бога и верить, что Он спасёт нас от других болезней. Потому что он всесильный и может вести нас по Своему пути. Если вам приходит мысль, что вы боитесь идти в храм, то молитесь дома. Церковь тоже переживает за вас всех. Давайте беречь и себя, и друг друга», — посоветовал архипастырь.

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