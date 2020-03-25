Британский премьер-министр Борис Джонсон распорядился закрыть все храмы, мечети и синагоги в стране и запретил Крещения и свадьбы, приняв ряд жёстких мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на издание британских католиков Сatholic Нerald.

Джонсон объявил, что с вечера понедельника, 23 марта 2020 года, британцы должны оставаться дома, за исключением покупок предметов первой необходимости, ежедневных физических упражнений, медицинских нужд и поездок на «основную» работу и обратно.

Все общественные мероприятия в Британии запрещены, включая свадьбы, Крещения и другие религиозные и общественные церемонии, но похороны будут разрешены.

Также будут закрыты магазины, торгующие такими товарами, как одежда и электроника, и только продовольственные магазины и аптеки могут оставаться открытыми. Библиотеки, детские площадки и спортивные залы также будут закрыты. Парки останутся открытыми, но полиция получила право разгонять любые крупные собрания.

Британский премьер-министр пообещал регулярно пересматривать принимаемые меры, заявив: «Через три недели мы ещё раз посмотрим и ослабим их, если у нас появятся доказательства необходимости этого».

«Без огромных общенациональных усилий, направленных на то, чтобы остановить рост этого вируса, может наступить момент, когда ни одна служба здравоохранения в мире не сможет справиться; потому что не будет достаточно вентиляторов, достаточно мест для интенсивной терапии, достаточно врачей и медсестер», — сказал Джонсон. «И, как мы видели в других местах, в других странах, где также есть фантастические системы здравоохранения, это момент реальной опасности», — отметил британский премьер.

В послании к духовенству Католической церкви, с которым в понедельник вечером, 23 марта, кардинал Винсент Николс, архиепископ Вестминстерский и примас британских католиков, сказал, что «очень важно, чтобы мы все следовали этому наставлению, хотя и болезненному и трудному».

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