Русская линия
Сводка новостей от 25 марта 2020

Китай активно готовится к жизни после коронавируса
Китайские власти в рекордных объёмах скупают дешевую российскую нефть, цена на которую сегодня значительно снижена…

Карта КитаяКитай воспользовался падением спроса на нефть в Европе на фоне пандемии коронавируса, чтобы пополнить свои запасы за счёт нефти из России. По данным трейдеров, КНР закупила уже 1,6 млн тонн российской нефти для доставки морским путём в ближайшие четыре недели, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство Reuters.

При этом китайцы пользуются не только падением спроса на нефть в Европе, но и низкими ценами на российское сырье.

Впрочем, российские нефтяные компании только рады заказам из Китая: помимо ожидаемой рецессии в западных индустриальных странах, им доставляет проблемы и ценовая война с Саудовской Аравией, которая в борьбе за расширение доли на рынке наводняет его дешевой нефтью.

Эксперты полагают, что скупка Китаем российской нефти может свидетельствовать и о том, что КНР использует обвал цен для пополнения своих стратегических нефтяных запасов. По оценкам аналитиков из консалтинговой группы Wood Mackenzie, объем стратегических и коммерческих запасов нефти в КНР в текущем году может составить 1,15 млрд баррелей. Такой объём способен удовлетворять нефтяные потребности страны на протяжении 83 дней.

В 2019 году нефтяные запасы КНР составляли 900 млн баррелей, а в 2014-м — лишь 200 млн баррелей. В настоящее время китайцы активно готовятся к жизни после коронавируса.

Русская линия

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Китай активно готовится к жизни после коронавируса
Китайские власти в рекордных объёмах скупают дешевую российскую нефть, цена на которую сегодня значительно снижена...

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