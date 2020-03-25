Президент России объявил следующую неделю выходной и заявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию…

Владимир Путин утвердил целый ряд мер по поддержке россиян и бизнеса в условиях коронавируса

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье граждан, сообщает РИА Новости.

В связи с неблагоприятной обстановкой глава государства выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Решение о новом дне примут позже после консультаций со специалистами.

В рамках действий по поддержке экономики, предприятий и граждан президент предложил следующие меры:

— Для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу.

— В ближайшие полгода все социальные выплаты и льготы продлеваются без предоставления справок.

— Все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться в апреле.

— Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.

— Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.

— Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребёнка до трех лет.

— В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить отсрочку по обслуживанию потребительских и ипотечных кредитов.

— Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС.

— Правительство и ЦБ должны предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.

— Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке 15%.

— Проценты и доходы с банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги свыше миллиона рублей облагаются налогом по ставке 13%.

— Снизить ставки страховых взносов до 15% для зарплат больше МРОТ, прежде всего для работающих на малый и средний бизнес.

— Ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, процедура банкротства должна стать посильной и необременительной.

— Предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

Президент также призвал граждан не полагаться на русский авось и следовать рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса, нести ответственность за себя и своих близких.

По последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением. Всего, по данным ВОЗ, в мире заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.

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