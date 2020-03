Россия вышла из соглашения с ОПЕК Это привело к резкому понижению цены на нефть до 30 долларов и серьёзной девальвации рубля… Цены на нефть в понедельник, 9 марта, упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое в минувшую пятницу завершилось провалом и выходом России из сделки. Участники сделки не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса, сообщает Newsru.com. Причиной такого решения Москвы стало то, что при дальнейшем сокращении добычи Россией и странами ОПЕК недостающие объёмы на рынке нефти начнут занимать американские компании, добывающие сланцевую нефть. Таким образом, смысла в ограничении добычи нефти в Кремле теперь не видят и решились на резкое понижение цен, чтобы выдавить с рынка американских сланцевиков. В результате этого и сообщений о коронавирусе майский фьючерс марки Brent обновил минимум с января 2016 года и упал до $ 31,02 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельский фьючерс марки WTI опускался на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель, также обновив минимум с февраля 2016 года. Курс доллара к рублю на международном рынке Forex к полудню по Москве достиг отметки в 75 рублей, евро поднимался до 85,7 рубля. В последний раз доллар превышал отметку в 75 рублей в январе 2016 года, евро не поднимался выше 85 рублей с того же времени. Торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась обвальным падением котировок. Индекс Hang Seng упал на 1012 пунктов (3,87%) — до значения 25 134, сообщает ТАСС. Ключевой индекс Токийской биржи Nikkei 225 закрылся падением на 5,3%, биржи Китая потеряли около 3%, а австралийский S&P/ASX 200 обвалился более чем на 7%. Инвесторы сбрасывают акции по всем секторам кроме фармацевтического на фоне резкого падения цен на нефть и роста неопределенностей в мировой экономике. Так как 9 марта в России выходной, и торги начнутся только во вторник, то 10 марта для российского фондового рынка может стать тяжёлым. Наибольшие потери на международных биржах в настоящее время несёт нефтедобывающий сектор. На 10% подешевели акции китайского гиганта Petrochina. Сразу на 17% обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC). На 5,85% ухудшились позиции нефтехимической корпорации Sinopec. Серьёзные убытки несут держатели активов, связанных с металлами, высокими технологиями, игорным бизнесом в Макао. На 5,66% к этому часу упала стоимость акций российского алюминиевого гиганта «Русал» — до 3,5 гонконгского доллара за бумагу. Как пишет Bloomberg, нынешнее падение нефтяных фьючерсов стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе. По оценке экспертов банка Goldman Sachs, паника на нефтяном рынке может удешевить нефть до 20 долларов за баррель. В свою очередь газета The New York Times указывает, что нефть рухнула более чем на 20% – это самое резкое снижение цены «по крайней мере с 1991 года». Саудовская Аравия и Россия могут достичь компромисса, полагает издание, однако если обвал будет и дальше продолжаться, «ничто не сможет остановить падение цен на нефть до самого низкого уровня, по меньшей мере, за последние пять лет». Такое падение «навредит производителям во всём мире». Газета The Washington Post отмечает, что новая «нефтяная война, которую вызвала вспышка коронавируса, привела к резкому падению цен». Издание утверждает, что соглашение о сокращении производства всё ещё может произойти: совещание ОПЕК на консультативном уровне запланировано на конец марта. Издание приводит текст бизнесмена Али Хедери, бывшего эксперта по Ближнему Востоку в компании Exxon. В своем Twitter он написал, что цена на нефть «в 20 долларов» вполне реальна в 2020 году. По его словам, обрушение цен на нефть имеет «огромные геополитические последствия». Русская линия





