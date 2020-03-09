Русская линия
Сводка новостей от 9 марта 2020

Святейший Патриарх Кирилл: «Слова Церкви идут сегодня вразрез с курсом развития потребительской цивилизации»
Предстоятель Русской Православной Церкви раскритиковал идею потребления как главный принцип современной цивилизации…

Патриаршие символы«Торжество Православия — это день, который объединяет, в первую очередь, Православные Церкви и страны православной традиции. Но одновременно это день, когда верующие люди торжествуют свою веру», — отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в слове за праздничной трапезой, состоявшейся по окончании Литургии в кафедральном соборном Храма Христа Спасителя 8 марта 2020 года, в Неделю Торжества Православия, сообщает Патриархия.Ru.

По словам Его Святейшества, христианская вера сегодня «подвергается очень сильной деформации, потому что глобализирующееся общество не нуждается в идее; оно нуждается в чем-то другом — в первую очередь в том, чтобы люди могли потреблять как можно больше материальных благ и видеть в этом все возрастающем потреблении некий смысл своей жизни».

«Несомненно, человеческая цивилизация, основанная на этом принципе, нежизнеспособна, — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви. — Многие силы — духовные, интеллектуальные, культурные — сегодня бьют тревогу и призывают внести некие коррективы в цивилизационное развитие. Но эти призывы, исходящие от мудрых, политически ответственных людей, не всегда усваиваются массовым сознанием, потому что слишком сильным сделалось стремление потреблять всё больше материальных благ, и противостоять этому очень непросто».

Святейший Владыка заявил, что Церковь никогда не шла по течению: «По течению идти слишком легко — это то, что в Священном Писании называется широким путём. Широкий путь — это путь, на котором практически нет сопротивления. А на узком пути есть и сопротивление, и риски, но именно такой путь и ведёт в Царствие Небесное».

«Конечно, призывать людей идти узким путём, в то время когда есть столь привлекательный широкий путь, — дело очень рискованное, — добавил Предстоятель. — Именно поэтому слова Церкви, которая призывает идти узким путём, должны быть предельно убедительными. Но самое главное — Церковь, верующие люди должны сами подавать пример готовности и способности идти узким путём».

«Слова Церкви идут сегодня вразрез с курсом развития потребительской цивилизации. Но у Церкви нет другого пути. Она должна провозглашать то, что надлежит провозглашать, — не по человеческому измышлению, а по слову Божию», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

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Святейший Патриарх Кирилл: «Слова Церкви идут сегодня вразрез с курсом развития потребительской цивилизации»
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