Появилось исследование, о чём чаще всего говорят Патриархи Кирилл и Варфоломей, митрополит Онуфрий и глава украинских раскольников Епифаний Думенко…

Часто употребляемые слова Патриарха Константинопольского Варфоломея, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и лидера «ПЦУ» Епифания Думенко сравнили в телеграм-канале «Восточная Церковь». В исследование также вошли выступления покойного Патриарха Сербского Павла (Стойчевича), сообщает СПЖ.

Человек чаще всего повторяет то, что ему важнее всего, а потому, изучив так называемое «облако слов», можно понять, что «сидит внутри» у того или иного ритора и чем он живёт на самом деле. В связи с этим журналисты решили изучить три программных интервью ряда Предстоятелей Церквей и «тех, кто себя за таковых выдаёт».

В результате было обнаружено, что про Бога и Христа в выступлениях не вспоминает только Епифаний Думенко.

Помимо Христа, Константинопольский Патриарх постоянно упоминает о своём первенстве среди других Предстоятелей и Украине. В речи Первоиерарха Русской Православной Церкви чаще всего фигурируют слова «Церковь», «храм» и «семья». Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий больше всего говорит о Боге и Церкви. Покойный Предстоятель Сербской Православной Церкви чаще всего вспоминал в своих речах о любви и Боге.

Конечно, данное исследование вряд ли можно считать совершенно объективным, но в целом оно верно указывает основные темы, которые беспокоят Предстоятелей и главу раскольников.

Русская линия